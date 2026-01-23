 NMB48・安部若菜、美脚目を引くぴったりワンピ！「めっちゃ似合ってる」の声 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

NMB48・安部若菜、美脚目を引くぴったりワンピ！「めっちゃ似合ってる」の声

エンタメ ブログ
注目記事
安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　22日、NMB48の安部若菜が自身の公式インスタグラムを更新。タイトなニットワンピース姿を披露した。

安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　安部は2001年7月18日生まれの24歳。2018年にドラフト3期生としてNMB48に加入。2022年に小説『アイドル失格』（KADOKAWA）で小説家デビューし、2024年には第二作となる『私の居場所はここじゃない』（KADOKAWA）を刊行するなど、小説家としても活躍している。2026年3月2日には、新作小説「描いた未来に君はいない」（KADOKAWA）が刊行される。

　今回公開されたのは、黒のケーブル編みニットワンピースを身にまとったショット。首元のボタンや、フードにあしらわれたファーがアクセントになっており、ミニ丈の裾からは黒のタイツに包まれた美脚がのぞく。石段に腰掛けてカメラを見つめるカットや、フードをかぶって微笑む様子など、上品さと愛らしさが同居する冬の装いが写し出されている。

安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　投稿文で安部は「足さむそうに見えますが 実は、ほどよく厚めのタイツを履いています！」と、防寒対策をしていたことを説明。続けて「でも、めちゃくちゃさむかったです！」と率直な感想をつづった。ハッシュタグには「#おしゃれは我慢」と添えられており、可愛らしいビジュアルを保つための努力とユーモアが垣間見える投稿となっている。

安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　この投稿には、「めっちゃ似合ってる」「素敵な黒」「しなやかな脚が魅力的」「ニットの女王」「わかぽん スタイルが最高に抜群ですよ」など、称賛のコメントが寄せられている。


「一年前の今日、発売日でした！」安部若菜、可愛すぎる写真集オフショット公開 | RBB TODAY
画像
NMB48の安部若菜が27日、自身のインスタグラムを更新。昨年3月に発売された写真集のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/28/218469.html続きを読む »

NMB48安部若菜、メガネ×スーツ姿で魅惑のOL上司に…！ ギャップあるハッシュタグにも注目 | RBB TODAY
画像
NMB48の安部若菜が17日、自身のインスタグラムを更新し、“オトナのお姉さん感”溢れるメガネ姿を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/06/18/221045.html続きを読む »

私の居場所はここじゃない (角川書店単行本)
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【Amazon.co.jp 限定】描いた未来に君はいない (特典: 安部若菜 朗読音声データ)
￥1,760
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

NMB48

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top