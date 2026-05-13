生田絵梨花が「あさイチ」に登場！朝ドラ「風、薫る」の舞台裏を語る | RBB TODAY

5月15日（金）放送のNHK総合『あさイチ』（午前8時15分～）のプレミアムトークコーナーに、生田絵梨花が登場する。

生田は現在放送している連続テレビ小説「風、薫る」に出演中。主人公らと共に看護婦養成所で学ぶ一期生・玉田多江役を演じており、今回の放送ではその舞台裏がたっぷりと紹介される。

生田にとって念願だった連続テレビ小説への初出演。優等生なキャラクターを演じるにあたり、食事作法や看護の所作など、役作りで様々な苦労があったことを明かす。

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また、「風、薫る」でバーンズ先生役を演じるエマ・ハワードが見た生田の素顔についても紹介される。共演者の目線から語られる生田の人柄や現場での姿は、ファンにとって見逃せない内容となりそうだ。

さらに、親友の芳根京子による秘蔵エピソードも登場。二人の関係性や普段の様子が明かされる場面も見どころとなっている。俳優・アーティスト・ミュージカルと、幅広いフィールドで活躍する生田。その多彩な才能の原点についても深く掘り下げられる予定で、彼女のルーツや活動への思いが語られる。