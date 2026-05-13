ミスド、6月3日より「もっちゅりん」復活発売！新たに“いちご味”が登場 | RBB TODAY

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ミスド、6月3日より「もっちゅりん」復活発売！新たに“いちご味”が登場

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　ミスタードーナツは、6月3日より「もっちゅりん」全3種を期間限定で発売する。

“もっちゅり食感”『もっちゅりん』を期間限定発売

　「もっちゅりん」は、昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場したドーナツ。手に取った時の独特のやわらかさと、ひと口食べた瞬間の弾力ある食感を同時に楽しめる“もっちゅり食感”が特徴だ。

　今回は、昨年人気を集めた「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、新たに「もっちゅりんいちご」が登場する。

　「もっちゅりんきなこ」は、きなこシュガーでシンプルに仕上げた一品。価格はテイクアウト216円（税込）、イートイン220円（税込）。

もっちゅりんきなこ

　「もっちゅりんみたらし」は、もっちゅりとしたドーナツ生地にみたらしフィリングを合わせ、甘じょっぱい味わいに仕上げた。価格はテイクアウト226円（税込）、イートイン231円（税込）。

もっちゅりんみたらし

　新作の「もっちゅりんいちご」は、いちごフィリングを詰めた生地にいちごシュガーをトッピングし、ホイップクリームといちごフィリングを絞った商品。もっちゅり食感に、いちごの甘酸っぱい味わいを組み合わせている。価格はテイクアウト237円（税込）、イートイン242円（税込）。

　販売期間は、「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」が6月3日から8月中旬まで、「もっちゅりんいちご」が6月3日から6月下旬まで。いずれも順次販売終了予定で、対象はミスタードーナツ全店。5月14日午前7時からは、ミスドネットオーダーで事前予約の受付を開始する。


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