サバンナ高橋、過去の芸人イジメ騒動謝罪「言い方やカラミが嫌な思いをさせていた」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が11日にXを更新し、お笑い芸人の中山功太が告発したイジメ騒動について謝罪した。

事の発端となったのは、5日配信の「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」（ABEMA）の中で中山がある芸人から10年ほどイジメを受けていたと告発したこと。名前は出さなかったが、「いま、むちゃくちゃ売れてますし、多分ですけど、その人に対して皆さん、いいイメージを持っていると思うんですよ」と明かしていた。

その後、元お笑いコンビ・りあるキッズの長田融季が「功太イジメたんやっぱりアイツか」などとポストしたが、すぐに削除。一方、削除した理由について「サバンナ高橋さんから『消せ』と連絡が来た》と説明したことから、ネット上でイジメをしていたのは高橋ではないかという疑惑が浮上した。

騒動を受け、サバンナの八木は10日にXを更新し、「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と表明した。

また、中山とも電話で話したといい、大阪の番組で共演していた際、高橋のツッコミや発言に八木自身は「きついなと思う時があったんですが、攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかった」という印象を抱いていたと説明。一方、「でも、それで功太が傷ついてしまったのだから、100%茂雄に責任があると思っています」と明かした。

高橋もXで今回の騒動について「多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪。八木が間に入り、中山とも電話で話すことができたと説明し、「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました」とつづった。

また、「本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます」とつづり、あらためて「この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪した。

※サバンナ高橋が過去の芸人イジメ騒動謝罪

※サバンナ八木が騒動に言及

