澄田綾乃、切り裂かれたミリタリータンクトップ姿でバスルームグラビア「後ろから横からも」 | RBB TODAY

グラビアアイドルの澄田綾乃が4月12日に自身のXを更新し、グラビアウェブサイト「sabra」のオフショットを公開した。

澄田は「後ろから横からも」とコメントしつつ、バスルームでのグラビア写真を公開。

衣装はミリタリータンクトップを大胆に切り裂いたもので、サイド部分が大きくカットされた個性的なデザイン。切り裂かれた衣装の下からは黒のビキニ水着が覗く。



写真では浴槽に佇む姿や窓辺に座り込むポーズを公開。スレンダーながらもメリハリのあるボディラインが際立ち、髪はラフなお団子ヘアにまとめ、リラックスした表情で魅せる大人の色気が印象的だ。





（写真は澄田綾乃の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

ポストには、「綾乃さんの身体が格好良くて素敵」「後ろからも横からも素敵」「全方位かわいすぎて困る」という声が集まっている。

