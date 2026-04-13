 澄田綾乃、切り裂かれたミリタリータンクトップ姿でバスルームグラビア「後ろから横からも」 | RBB TODAY
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澄田綾乃、切り裂かれたミリタリータンクトップ姿でバスルームグラビア「後ろから横からも」

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（写真は澄田綾乃の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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  • （写真は澄田綾乃の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　グラビアアイドルの澄田綾乃が4月12日に自身のXを更新し、グラビアウェブサイト「sabra」のオフショットを公開した。

　澄田は「後ろから横からも」とコメントしつつ、バスルームでのグラビア写真を公開。

　衣装はミリタリータンクトップを大胆に切り裂いたもので、サイド部分が大きくカットされた個性的なデザイン。切り裂かれた衣装の下からは黒のビキニ水着が覗く。

　写真では浴槽に佇む姿や窓辺に座り込むポーズを公開。スレンダーながらもメリハリのあるボディラインが際立ち、髪はラフなお団子ヘアにまとめ、リラックスした表情で魅せる大人の色気が印象的だ。

（写真は澄田綾乃の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　ポストには、「綾乃さんの身体が格好良くて素敵」「後ろからも横からも素敵」「全方位かわいすぎて困る」という声が集まっている。


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