【櫻坂46】山﨑天が副キャプテンに就任！ファン反響「頼もしすぎる」「ますます応援しなければ」 | RBB TODAY

アイドルグループ・櫻坂46が4月11日に公式サイト上で、メンバーの山﨑天がグループの副キャプテンに就任することを発表した。

同日、櫻坂46は結成5周年を記念したアニバーサリーライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」をMUFGスタジアム（国立競技場）で開催。その中で山﨑の副キャプテン就任が発表された。

櫻坂46は公式サイトに「山﨑天 櫻坂46・副キャプテン就任のお知らせ」をアップ。その中で、「『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』DAY1にて発表いたしました通り、2026年4月11日(土)より、櫻坂46・副キャプテンに山﨑天が就任することが決定いたしました」とあらためて報告した。

また、「今後とも櫻坂46の応援をどうぞよろしくお願いいたします」とつづられていた。

山﨑は2018年に欅坂46に二期生として加入。櫻坂46の副キャプテンは、現キャプテンの松田里奈に続き、2人目となる。

この報告にファンからは、「頼もしすぎるし、かっこよすぎる」「これはますます応援しなければ」「副キャプテン就任おめでとう！」という声が集まっている。

※櫻坂46公式Xが山﨑天のグループ副キャプテン就任を報告

