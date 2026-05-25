MEGUMI伝授、顔のたるみ改善方法にスタジオゲスト驚愕！20秒でリフトアップ | RBB TODAY

タレントのMEGUMIが、24日放送の「日曜日の初耳学」（毎日放送系）に出演。たった20秒行うだけで顔が激変するストレッチを公開し、出演者を驚愕させた。

MEGUMIは「今最も話を聞きたい美のカリスマ」として自身が行っているダイエットと最新美容法を伝授。番組冒頭でMEGUMIと同じ44歳のものまねタレントキンタロー。から「フェイスラインがたるみやすい」という悩みを相談され、MEGUMIは「わかります。全部曖昧になりますから」と回答。その改善法として、20秒でたるみ改善が期待できるフェイスラインストレッチを紹介した。

このストレッチはMEGUMIが通っている加圧トレーニングの先生に教えてもらったというもの。ストレッチの方法は、まず初めに片腕を上げ、足を肩幅くらいに広げる。次に上げた腕と反対側の足の先を真横に向ける。その状態で、腕を後方におろしながら頭を前に倒す、というもの。同じ動きを片側3回繰り返した後、最後に後ろに回した腕を3回、さらに内側に押し込む。トータル20秒でできる簡単なストレッチだが、一緒に行った菊地亜美は、ストレッチを行った右側だけ顔がきゅっと引き締まった。フェイスラインが引き締まり、口角の高さも上がったことに、柏木由紀や大政絢も驚愕。同様にストレッチを行ったアインシュタイン・河合ゆずるも顔が片側だけ引き締まった印象になった。効果の高さに河合は「先生！左もやらせてください！」と懇願した。

MEGUMIはストレッチを毎日することでフェイスラインが変わってくるとアドバイス。番組では他にもMEGUMIが10年研究してきた美容法を複数紹介している。