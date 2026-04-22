櫻坂46・山下瞳月が表紙に！真っすぐな視線に潜む決意 | RBB TODAY

『B.L.T.2026年6月号』（東京ニュース通信社刊）の表紙画像が公開された。同誌は4月28日に発売される。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

表紙・巻頭には、6月10日に15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」をリリースする櫻坂46から山下瞳月が登場。黒のノースリーブ衣装をまとい、真っすぐな視線でこちらを射抜くカットが採用された。白く澄んだ肌が印象的で、静かな覚悟と内に秘めた強さが同居した表情が目を引く。撮影は豊かな自然光が降り注ぐ芸術劇場で行われた。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

4月11日・12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催された「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を終えたばかりの山下は、1万字インタビューで国立ライブが決まった時の心境を「自分がどうこうっていうより、今まで櫻坂46が積み重ねてきたことが、またとない経験をさせてもらえる機会につながったんだなっていう風に思いましたし、そこに自分も参加できることがすごくうれしい」と語っている。同ライブは女性グループとして初の新国立競技場公演となり、2日間で約14万人を動員した。