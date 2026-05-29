“りくりゅうペア”がエアウィーヴ新CMに登場！引退後の心境を語るSpecialインタビュー公開 | RBB TODAY

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと三浦璃来と木原龍一が、エアウィーヴの新CMに出演する。新CMは6月20日より放映開始予定。また2人のSpecialインタビューが5月29日に公式ホームページとYouTubeにて公開された。

Specialインタビューは「あの時」篇（5月29日）、「ふたり」篇（6月5日）、「コンディション」篇（6月12日）、「これから」篇（6月19日）の全4篇が順次公開される予定だ。

収録は「エアウィーヴ ベッドマットレス S4.0」に腰掛けながら行われ、終始リラックスした雰囲気の中で進行。現役引退後の現在の心境や、7年間にわたるペア競技人生を振り返っての想い、互いに支え合ってきたエピソードなど、ここでしか聞けない率直な言葉が収められている。競技中とは異なる自然体の表情や新たな一面にも注目だ。

新CMはインタビューを切り取り構成した形式で、自然体の言葉や表情が印象的な仕上がりとなっている。魅力的な場面が多数収められたことから、全6本のCMとして展開予定。「りくりゅう×エアウィーヴ」篇をはじめ、「サポート」篇、「二人で乗り越えた」篇、「ペアスケート」篇、「すべての涙」篇、「コンディショニング」篇の6本が用意されている。最後のシーンでは2人がベッドマットレスに寝ころびながら「気持ちいい！」と発しており、エアウィーヴならではの寝心地の良さを体現している。

起用の背景には、2人の長年にわたるエアウィーヴとの関係がある。三浦は北京2022冬季オリンピックの頃から、木原は2010年の高校時代から同社の寝具を愛用。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの現地でも使用し、帰国後も継続して愛用しているという。

常に新たな舞台へ挑み続ける2人の姿勢が、日本発のブランドとして国内外で挑戦を続けてきたエアウィーヴの企業姿勢と重なるとして、今回のスポンサー契約締結に至った。