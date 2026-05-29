日向坂46「ひなたフェス2026」キービジュアル公開！ジェラードン・レインボー出演決定 | RBB TODAY

日向坂46による2年ぶり2回目となる大型イベント「ひなたフェス2026」のキービジュアルと、スペシャルゲストの出演が明らかになった。

公開されたキービジュアルは、宮崎県を連想させるヤシの木や太陽などのモチーフを随所に散りばめたデザイン。

スペシャルゲストには、宮崎県出身のメンバー「かみちぃ」が所属するお笑いコンビ・ジェラードンと、「おひさま芸人」としてファンの間でもおなじみの「ジャンボたかお」が所属するレインボーの出演が決まった。

ジェラードンのかみちぃは「地元宮崎でのひなたフェス出演てげ嬉しいです！！野球に触れてこんかった僕が、サンマリンスタジアムに立てるとは思っちょらんかったです！当日会場で待っちょっかい、楽しみにしちょってねー！！」とコメント。

アタック西本は「日向坂46さんありがとうございます！相方かみちぃのご両親がいつも宮崎から送ってくれるしゃぶしゃぶを日向坂46の皆様そしてフェスに来るお客様にも食べて頂きたい！お店の名前は当日まで調べておいてお伝えしますね！」と述べた。

レインボーのジャンボたかおは「お、恐れ多すぎます！大好きな日向坂の邪魔をできるだけしないように、少しでも笑いを添えられたらと思っております！おひさまの皆様！一緒に楽しみましょう！最高のアイドルのフェスは最高に決まってる！喉要らないくらい叫びましょう！」とコメント。

池田直人は「日向坂46さんの晴れ舞台に微力ながら力添えさせていただきます！よろしくお…ジャンボが熱量高すぎて、入りません。」と語った。

同イベントは2026年9月5日（土）・6日（日）の2日間、ひなた宮崎県総合運動公園にて開催。ライブは同公園内のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる。開場14時30分、開演16時30分。