 村重杏奈の写真集に“名だたるオジ”６人が帯コメント！「なんで乳首出せへんの？」「今、芸能界で一番明るい場所　それが村重の隣です」 | RBB TODAY
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村重杏奈の写真集に“名だたるオジ”６人が帯コメント！「なんで乳首出せへんの？」「今、芸能界で一番明るい場所　それが村重の隣です」

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村重杏奈写真集「あんな」（講談社）
  • 村重杏奈写真集「あんな」（講談社）
  • 村重杏奈写真集「あんな」（講談社）

　村重杏奈の写真集「あんな」が29日（金）に講談社から発売される。

　同作は「脱ぎゃる・大人化！」をテーマに掲げ、全編オーストラリアで撮影された。村重本人が「人生最後」と意気込んで臨んだ一冊だ。

村重杏奈写真集「あんな」（講談社）
村重杏奈写真集「あんな」（講談社）

　情報公開後にSNSへ投稿した写真・動画はトータルで2000万インプレッションを超え、「どんどん色気が増していく！」「艶っぽさ全開」「同性として凄い魅力的すぎる」などの反響が寄せられている。

　同作の大きな見どころのひとつが、前代未聞とも言える豪華な帯だ。村重が「芸能界で、しげをここまで育ててくれたオジたちにも、この成長と頑張りを見てもらいたい！」と希望し、各界の"名だたるオジ"6人に帯コメントを依頼したところ、全員が快諾した。

　寄せられたコメントは以下の通り。

大野雄大（Da-iCE）「可愛いしげちゃんから艶やかなしげちゃんまで、全てがこの一冊に詰まりすぎちゃってました」

佐久間宣行「今、芸能界で一番明るい場所　それが村重の隣です」

田中卓志（アンガールズ）「ハズレ写真集だったら僕が責任取ります！」

長谷川忍（シソンヌ）「え！ え！ 何事？　とりあえず買うわ！」

槙野智章「一言でいうと"バリすごい一冊"!!」

森田哲矢（さらば青春の光）「なんで乳首出せへんの？」


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