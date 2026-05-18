櫻坂46・森田ひかるがセンターに！15thシングル「Lonesome rabbit_What's KAZOKU」新ビジュアル公開！ | RBB TODAY

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櫻坂46・森田ひかるがセンターに！15thシングル「Lonesome rabbit_What's KAZOKU」新ビジュアル公開！

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「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」配信ジャケット
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　6月10日発売の櫻坂46の15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』の新ビジュアルと配信ジャケットが公開された。

　今作は坂道グループとして初となる両A面シングルで、両楽曲ともに二期生・森田ひかるがセンターを務める。森田は表題曲としては11thシングル『UDAGAWA GENERATION』以来のセンター返り咲きとなる。

「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」配信ジャケット

　新ビジュアルでは、ベージュやブラウンを基調としたシックな装いで、メンバーが凛とした佇まいを披露している。あわせて撮影風景を収めたティザー映像も公開され、それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。

　さらに、5月19日0時より「Lonesome rabbit」のMUSIC VIDEOがYouTubeにてプレミア公開される。同時にストリーミング＆ダウンロードの先行配信もスタートする予定で、どのような映像作品に仕上がっているのか、ファンの期待が高まっている。

「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」配信ジャケット

　先月MUFGスタジアム(国立競技場)で開催された5th YEAR ANNIVERSARY LIVEでは、7月から全国6都市12公演のアリーナツアー、11月には“6th YEAR ANNIVERSARY LIVE”を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表された。2027年には坂道グループ初となるアジアツアーの開催も予定されており、櫻坂46の今後の活躍に期待が集まる。


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