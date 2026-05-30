「昔はD→今はC」“体の変化”をぶっちゃけ！韓国女優、赤裸々トークで飾らない魅力 | RBB TODAY

女優のカン・イェウォンが、歯に衣着せぬトークで率直な魅力を披露した。

5月28日、カン・イェウォンのYouTubeチャンネル「カン・イェウォン」には、お笑い芸人のイ・サンジュンをゲストに迎えた動画が公開された。

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この日、2人は近況や恋愛スタイル、理想のタイプについて語り合い、息の合った軽快なトークを繰り広げた。なかでも話題を集めたのは、容姿に関する率直な会話だった。

カン・イェウォンが「（胸の）サイズは重要ですか？」と尋ねると、イ・サンジュンは「昔は重要だと思っていたけど、最近は手術していない自然なほうがいい」と答えた。

（画像＝イェウォンYouTubeチャンネル）カン・イェウォン

これに対し、カン・イェウォンは「やっぱり分かってる。女性は整形していないのが一番」と満足そうに反応。さらにカメラに向かって「これは私のアピールです。整形NO、体は天然です」と強調し、笑いを誘った。

イ・サンジュンが「そんなにアピールするなんて、サイズはどれくらいなんですか？」と尋ねると、カン・イェウォンはためらうことなく「昔はDでした」と明かし、周囲を驚かせた。続けて、「今は少し小さくなりました。今はCです」とし、「年齢を重ねるにつれて少しずつ小さくなるみたいです」と気さくに語った。

その後、カン・イェウォンが「手術を考えたこともある」と打ち明けると、イ・サンジュンは「Zを目指しているんですか？」と冗談を飛ばし、現場を笑いに包んだ。

（画像＝イェウォンYouTubeチャンネル）カン・イェウォン（左）とイ・サンジュン

最後にカン・イェウォンはカメラに向かって、「みなさん、手術しないでください。男性はこう言うらしいです。私は知らなかったけど」と冗談交じりに語り、持ち前のさっぱりとした魅力を見せた。

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