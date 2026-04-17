りくりゅうペアがバラエティ番組初出演！『それスノ』SPでSnow Manと“氷上バトル”に!? | RBB TODAY

4月でゴールデン進出3周年を迎える『それ Snow Man にやらせて下さい』（TBS系）は、本日17日よる7時から3時間SPを放送する。

番組では『それスノ』ゴールデン進出3周年記念として、木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾と、「Snow Man×BTSのVとJung KookのコラボSP」続編の豪華2本立てで放送。

（C）TBS

木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾では、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア種目で金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一ペアがバラエティ番組に初出演。りくりゅうペアがスケートリンクでSnow Manと激突する展開に!?

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また、Snow Manの大先輩・生田斗真も登場。木梨のムチャブリにより、Snow Manと生田斗真が「カリスマックス」を披露することに!?

このほか、TBSの番組出演が10年以上ぶりとなる世界的デザイナー・NIGO®をはじめ、世界的アーティストやエンターテイナーが続々とサプライズで登場し、Snow Manメンバーがタジタジになる場面も。木梨がSnow Manのためにプロデュースした、大物だらけのバスツアーに期待したい。

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2本目の企画「Snow Man×BTSのVとJung KookのコラボSP」の続編では、BTSのVとJung Kookが登場。スタッフなしの空間で、Snow Manとの日韓トップアイドル同士の貴重なガチトークも行われる。