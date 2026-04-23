櫻坂46・田村保乃、理想の夫婦像明かす！ | RBB TODAY

櫻坂46の田村保乃が、リクルートが発行するウエディング情報誌『ゼクシィ国内リゾートウエディング 2026 Summer ＆ Autumn』（2026年4月23日発売、一部地域を除く）の表紙に登場した。

撮影は沖縄の自然豊かなロケーションで実施された。海を望むチャペルや、ブーゲンビリアが咲き誇るガーデン、森の中の幻想的なシーンなど、リゾートならではの開放感あふれる空間で多幸感あふれる花嫁姿を披露している。

田村は今回の出演について次のようにコメントしている。「もともと『ゼクシィ』の表紙を見るのがすごく好きで、いつか表紙をやってみたいと思っていました。今回その夢が叶って、本当に嬉しいです」。

撮影では『ゼクシィ』ならではの"多幸感"の世界観を意識したといい、「『ゼクシィ』の幸せな雰囲気を伝えるためにとくに表情を意識しました」と振り返った。

結婚式については「結婚式の、皆が幸せを感じている空気感がすごく好きなんです」と笑顔で語り、SNSで流れてくる結婚式の動画を見ることも好きだと明かした。「ファーストミートの瞬間の動画を見ると、知らない方の結婚式でも感動して泣いてしまうことがあります」とも話した。理想のプロポーズは「夕景や夜景がきれいな場所で、あまり人が多くないところがいいなと思います。ふたりだけの時間の中でのプロポーズが理想です」。理想の夫婦像については「旅行が好きなので、一緒にいろんな場所に行ってくれる人がいいですね。私は好奇心が旺盛で知らないことを知るのが好きなので、相手の趣味にも付き合いながらいろいろな経験を共有できる関係が理想です」と話した。