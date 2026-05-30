和泉芳怜、衝撃的な水着姿をSNSに披露！「素晴らしいスタイル」「アシンメトリーの水着！デザインいいですね」と反響 | RBB TODAY

28日、和泉芳怜がインスタグラムを更新。アシメントリーなデザインの衝撃的な水着姿を披露し、反響を呼んでいる。
和泉は「カメラ目線の写真珍しいかも⊂( ᴖ ̫ᴖ)⊃」というコメントとともに、水着姿の写真をアップ。着用している水着は胸元が深く開いており、胴の部分は真ん中だけがつながった、アシメントリーなデザイン。和泉の胸の谷間やウェストラインがしっかり見えている、大人っぽくセクシーな水着姿だ。和泉は少し前かがみになりながらカメラ目線でこちらを見ており、まるで目が合ったような印象を受ける。
この投稿にファンからは「カメラ目線でのオフショは確かに珍しいね」「素晴らしいスタイルですね」「アシンメトリーの水着！デザインいいですね」と絶賛するコメントが寄せられている。
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ミスマガジン・和泉芳怜、“可愛いくなった幼馴染み”テーマに水着グラビア！ | RBB TODAY
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