和泉芳怜、衝撃的な水着姿をSNSに披露！「素晴らしいスタイル」「アシンメトリーの水着！デザインいいですね」と反響 | RBB TODAY

28日、和泉芳怜がインスタグラムを更新。アシメントリーなデザインの衝撃的な水着姿を披露し、反響を呼んでいる。

和泉は「カメラ目線の写真珍しいかも⊂( ᴖ ̫ᴖ)⊃」というコメントとともに、水着姿の写真をアップ。着用している水着は胸元が深く開いており、胴の部分は真ん中だけがつながった、アシメントリーなデザイン。和泉の胸の谷間やウェストラインがしっかり見えている、大人っぽくセクシーな水着姿だ。和泉は少し前かがみになりながらカメラ目線でこちらを見ており、まるで目が合ったような印象を受ける。

（写真は和泉芳怜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

この投稿にファンからは「カメラ目線でのオフショは確かに珍しいね」「素晴らしいスタイルですね」「アシンメトリーの水着！デザインいいですね」と絶賛するコメントが寄せられている。