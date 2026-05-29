影山優佳、SNS公開のゴールド免許証に反響！「美人さん」「富田鈴花さんから運転指導してもらって」 | RBB TODAY

元日向坂46の影山優佳が29日、自身の公式Xを更新。免許の更新で、ゴールド免許証になったことを報告した。

影山は「スーパーペーパーゴールドガール爆誕（普通車はAT車に限る）」という文章とともに、免許証を撮影した画像をアップ。免許証の有効期限の欄の背景は金色になっており、ゴールド免許証であることがわかる。しかし、免許証がゴールドになったことよりもファンが注目したのは、免許証に印刷された影山の顔写真。免許証の写真といえば「盛れない」「微妙な仕上がりになる」と感じる方も多い中、影山の免許証の写真は彼女の整った顔立ちがよくわかる仕上がりだ。

この写真を見たファンからは「免許証の写真で、このクオリティ」「免許証の写真でも、美人さんやな すげえ」と絶賛するコメントが寄せられた。また、ペーパードライバーであることを明かしたことで「富田鈴花さんから運転指導してもらって」と、同じく元日向坂46で車好きとして知られる富田の名前を挙げるファンもいた。

※影山優佳の投稿