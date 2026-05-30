年上彼氏との“東京デート”が話題となったRed Velvet・ジョイ、日本の街中で見せた彼女感にドキッ… | RBB TODAY

Red Velvetのジョイが、日本でのオフショットを公開した。

ジョイは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、日本の街並みを背景に、ゆったりとした時間を過ごすジョイの姿が収められている。ジョイは、レオパード柄のキャミソールにブラックのカーディガンを羽織り、スリムフィットのデニムパンツを組み合わせたトレンド感あふれるスタイリングを披露した。

投稿を見たファンからは「日本じゃん！」「めっちゃ可愛い」「彼女感すごい」「大好き」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジョイInstagram）

一方、ジョイは最近、MBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』で「トリマー（犬の美容師）」資格取得に挑戦する姿を見せ、話題を集めた。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

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