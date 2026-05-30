コスプレイヤー・伊織もえ、超絶マシュマロボディ・福井梨莉華ら6人の水着グラビア！『旬撮GIRL 』 | RBB TODAY

週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』（扶桑社）が好評発売中だ。記念すべき第30号には6人のグラビアアイドルが登場し、大ボリュームの撮り下ろしカットが掲載されている。

『旬撮GIRL Vol.30』（扶桑社）

表紙を飾るのは、大人気コスプレイヤーの伊織もえ。2015年からコスプレイヤーとして国内外で活躍し、これまでに飾った雑誌の表紙は150冊を超える伊織。今号では60年代サイケなバーを舞台に、レトロおしゃれなファッションコーデに挑戦。レオタードスイムや大きく胸元が開いたピンク水着、ボーダー柄の衣装など多彩なスタイルで、被写体としての実力をいかんなく発揮している。

撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO

撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO

撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO

福井梨莉華は、ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』や『おいち不思議がたり』（NHK）などで俳優として活躍し、グラビアに2024年から本格参入。今号では、指でえくぼを押さえながら笑顔を見せる多幸感あふれる笑顔やチューブトップビキニ姿、レッド柄のビキニで、すらっとした太ももラインと豊満バストが目を引くカットも公開。“幸福あふれるマシュマロボディ"を存分に披露している。

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／KAN

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／KAN

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／KAN

SNS総フォロワー数200万人超のバスケタレント・すみぽん（高倉菫）はドラマ『どーする？ごはん SEASON2』でヒロインを演じるなど俳優としても活動の幅を広げている。今号では、お花屋さんで働く森ガールに扮した彼女が生命力あふれるグラビアを体現。花屋の入口から顔を出して常連客に笑顔で挨拶する看板娘カットのほか、一転して自宅ソファの上で花柄ビキニで寝そべるカットなど、多種多様な表情を見せている。

撮影／東京佑 ヘアメイク／イワタユイナ スタイリング／米丸友子

撮影／東京佑 ヘアメイク／イワタユイナ スタイリング／米丸友子

撮影／東京佑 ヘアメイク／イワタユイナ スタイリング／米丸友子

このほか、アイドルグループ・delaのメンバーでグラビア界期待のホープ・本多もか、浴衣姿が艶やかな豊田ルナ、Fカップ美バストが魅力のHARUKAも登場し、豪華な顔ぶれが揃った1冊となっている。