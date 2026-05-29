日向坂46・藤嶌果歩、東カレに初登場！未公開カットを公式Xで公開 | RBB TODAY

28日、東京カレンダーの公式Xが更新。次回発売号で東京カレンダーに初登場する、日向坂46・藤嶌果歩の未公開カットを公開した。

東京カレンダー公式Xは、「日向坂46の最新17thシングル「Kind of love」でセンターを務める“かほりん”こと藤嶌さんが、東カレに初登場！」と藤嶌の初登場を告知。藤嶌は6月19日発売「東京カレンダー8月号」にて、東京カレンダーに初登場となる。撮影は六本木にある鶏専門店「鳥焼と鳥鍋 囲」で行われた。Xには、肩が大胆に見えるチェックのワンピース姿の藤嶌が、うれしそうに鳥焼き肉を楽しむ写真もアップ。「とても楽しそう＆美味しそうに食事をしている姿が印象的でした」と、楽しい撮影の様子も報告されている。

この投稿にXには「かほりん綺麗 Amazonで予約しました」「大人っぽいかほりん美しすぎる！」といったコメントが寄せられている。

※東京カレンダーの投稿



