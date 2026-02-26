“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、日本初の8Kシネマカメラ撮影のグラビア映像を配信！ | RBB TODAY

25日、グラビアタレント・澄田綾乃の最新デジタル写真集『SOLARIA』（Eye Factory）の配信が開始された。 あわせて、同作の世界観を映像として深く体感できる8Kシネマ風本編映像も同時配信されている。



澄田綾乃 デジタル写真集『SOLARIA』撮影：澤田錠（C）Eye Factory

同作は昨年9月に撮影が行われたが、さらなる完成度を追求するため11月に追加撮影を実施。澄田は「現場全体に“良い作品を作ろう”という強い想いが満ちていて、その熱量の中で自然と自分自身を解放できた気がします」と振り返る。



身長156cm、Hカップのプロポーションを持つ澄田が、海辺の朝焼け、バスルーム、ベッドルームなど多彩なシチュエーションで魅力を披露。プールでの遊泳シーンやジェンガではしゃぐ姿など、素顔の一面も収められている。

普段のグラビアではクールな「澄まし顔」を求められることが多い澄田だが、同作では自然体の笑顔を数多く収録。さらに、上半身を美しく反らすポージングなど、新たな表現にも挑戦した。

澄田は「“私ってこんな表情をするんだ”と改めて気づきました。ファンの皆さんにも、私の“素”の部分を感じてもらえたら嬉しいです」とコメントしている。



撮影地は千葉県・館山。強い陽光と柔らかな陰影の対比が、澄田の曲線を際立たせる。プールサイドやテラスでは光と影がボディラインを美しく描き出し、バルコニーやバスルームでは、風に揺れる髪や水に濡れた肌の艶やかな質感を切り取っている。一枚一枚の完成度を丁寧に追求した仕上がりだ。



同作の本編動画は、日本初となるシネマカメラ撮影のグラビア作品となっている。空気の揺らぎや光の階調、肌の質感に至るまでを映像作品として精密に描写し、シネマティックな没入感を実現した。



さらに本編は高解像度8Kで楽しむことができ、8K版はFirstgravure.jpにて独占配信される。高い解像度により、澄田綾乃の表情の機微や瞬間のニュアンスまでも鮮やかに捉えられている。



澄田綾乃は1999年2月26日生まれ、山口県出身。身長156cm、血液型A型。小柄なシルエットにしなやかな曲線美と芯のある眼差しを併せ持つ。2021年『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にてグラビアデビューし注目を集める。「令和最強のメリハリボディ」と称され、2023年に1st写真集『PURITY』を刊行。2024年にはドラマ『不適切にもほどがある！』への出演でも話題となり、現在は俳優としても活動の幅を広げている。