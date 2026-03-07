元宝塚星組トップスター・礼真琴、フジテレビドラマ初出演！原発事故の最前線で闘う看護師長役に | RBB TODAY

13日21時より、白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務めるドラマ『3.11～東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い～』（フジテレビ系）が放送される。同作にて、元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が映像作品に初めてメインキャストとして出演し、フジテレビのドキュメンタリードラマへの初出演を飾ることが発表された。

同作は、15年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災における福島第一原発事故を題材にしたドキュメンタリードラマだ。未曾有の大災害の影で全電源を喪失し、メルトダウンから水素爆発へと至った極限の状況下。制御できなければ東日本壊滅という最悪のシナリオがささやかれる中、目の前にいる人を守るため、命をかけて奮闘した医師や自衛官たちへの独自取材をもとに制作された。知られざる決断、葛藤、苦悩など、我々の知らない命の物語がそこには存在している。

礼真琴『3.11～東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い～』（C）フジテレビ

礼が演じるのは、白洲演じる渋谷鷹矢が働く福島県の病院で、救急外来の看護師長を務める五十嵐直美役だ。地震発生後、次々に運ばれてくる患者を渋谷たちとともに受け入れ、大災害の救急医療の現場に直面する。避難したくても出来ない状況下、高まる放射線量への不安を抱えながらも懸命に治療にあたるが、備蓄されている薬や食料はどんどん減っていく。

礼は、2009年に宝塚歌劇団へ首席入団。圧倒的な実力で星組トップスターとして第一線を走り続け、幅広い世代のファンを魅了してきたが、2025年に惜しまれつつ退団した。その後、『DREAM STAGE』（TBS系）でのカメオ出演で映像作品デビューを果たし話題を呼んだが、本格的な映像作品のメインキャストへの抜擢は今回が初となる。

同作への出演が決まった際の思いについて、礼は「当時のことを思うと胸が締め付けられるのですが、実際に起こった物語を題材にしてお届けするドラマになりますので、私もしっかりと物語をお届けできる一員になるべく、身を引き締めなければという思いでいっぱいでした」と語った。

また、台本を読んだ感想や撮影を振り返り、「私が担当させていただいたのは病院のパートなのですが、自衛隊の方々含めさまざまな方々が当時、こんなにも命がけで日々過ごされていたのだなと思い、文字だけでも情景が目に浮かびました」「とにかく医療従事者の皆さまを改めて尊敬いたしました。コロナ禍の際も感じましたが、この方々がいらっしゃらなければ私たち国民は助からないですし、救ってくださる方々がいるということに感謝の気持ちでいっぱいです。命の大切さや生きる力を感じつつも、共演者の皆さまの演技に私も乗っかって必死に食らいついていきました」と明かしている。

最後に視聴者へ向け、「思い出すことで苦しい思いをされる方ももちろんいらっしゃると思います。この後にもいろんなところで地震が続いていたりもしていますので、皆さんが忘れてはならないこととして、そして他人事ではなく、いつ自分の身に起こるのか分からない出来事として、大切なことをお伝えできたらなと思います。ぜひご覧ください」と真摯に呼びかけた。

なお同作は、2025年3月に放送された『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』のスタッフが手がけるシリーズ第2弾となる。前作は、地下鉄サリン事件発生時に命を救うため奔走した医療従事者や駅員の姿を描き、「ギャラクシー賞テレビ部門選奨」や「民放連賞テレビ報道部門優秀賞」に選出されるなど大きな反響を呼んだ。第2弾の放送に先駆け、本日7日14時30分からは、同・第1弾の再放送が実施される。