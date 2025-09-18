澄田綾乃、Fカップの妖艶ボディ披露！4thイメージ作品が4K高画質で先行配信開始 | RBB TODAY

澄田綾乃が不倫旅行グラビアに挑戦!? 3rdDVD「ヒミツの楽園」発売決定 | RBB TODAY
澄田綾乃の3rdイメージDVD「ヒミツの楽園」が、11月29日にリバプールより発売されることが決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/02/223469.html
澄田綾乃、大胆なランジェリー姿であでやかな“隣人”に…最新デジタル写真集『白昼夢』発売決定 | RBB TODAY
澄田綾乃のデジタル限定写真集『白昼夢』（ワニブックス）が、11月13日にリリースされることが明らかとなった。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/23/223981.html
9月18日、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて、10月31日にDVD発売も予定されている澄田綾乃の4thイメージ作品『ぶち好きっちゃ』が4K高画質で独占先行配信された。全8チャプター+メイキングで構成され、本編115分+特典映像11分を収録されている。
同作は“令和最強のメリハリボディ”と話題の澄田による待望の4thイメージ作品だ。今回は念願だった地元・山口県での初ロケが実現。学生時代によく通った思い出の海では、笑顔とともに、伸びやかに躍動する美ボディを惜しみなく披露。また、関門橋と海を望む絶景宿では、大胆なヒップラインとしっとりとした大人の色香が交差し、これまでにない「澄田綾乃」の表情を映し出している。
クールで少し近寄りがたい雰囲気なのに、話すと実は優しくて気さく——。そんなギャップに心を掴まれる、「こんな綺麗なお姉さんが地元にいたら…」と思わせる妄想必至の一作となっている。