AKB48・伊藤百花、ひたすら「顔面力」で勝負するグラビア！彼女がバズる理由がわかる12ページ | RBB TODAY

20日発売の『blt graph.vol.114限定版』（東京ニュース通信社）にて、同誌初登場となるAKB48・伊藤百花が飾る限定版表紙が公開された

「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

伊藤は2024年3月に19期生としてデビューし、2月25日リリースの67thシングル「名残り桜」では初センターに指名された。

今回の撮り下ろしは、ひたすら「顔面力」で勝負する12ページ構成。浮世離れした美しさはもちろん、そこから繰り出される素直な表情も収録され、彼女がバズる理由を直感的に理解できる仕上がりとなっている。表紙には、数ある候補の中から、伊藤が何か言いたげにこちらを見つめるカットを採用。瞳に光を宿した、印象的な一枚だ。

インタビューでは「今以上に多くの人に見つかってブレイクしたい」と意欲を見せる一方、注目されることへの畏れや、グループの未来に待ち受ける困難についても率直に語っている。

「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

なお、限定版はセブンネットショッピングおよびTSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA／TSUTAYA EBISUBASHI）にて数量限定で予約受付中。各法人で異なるポストカード特典も用意されている。

『blt graph.vol.114限定版』は定価1,480円。通常版とは異なり別冊付録は付かない。通常版の表紙は日向坂46の藤嶌果歩が務めており、表紙・裏表紙の絵柄および別冊付録の有無以外は、通常版と同一の内容となる。