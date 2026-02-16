 AKB48・伊藤百花、ひたすら「顔面力」で勝負するグラビア！彼女がバズる理由がわかる12ページ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

AKB48・伊藤百花、ひたすら「顔面力」で勝負するグラビア！彼女がバズる理由がわかる12ページ

エンタメ その他
注目記事
「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎
  • 「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎
  • 「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎
  • 「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

　20日発売の『blt graph.vol.114限定版』（東京ニュース通信社）にて、同誌初登場となるAKB48・伊藤百花が飾る限定版表紙が公開された

「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

　伊藤は2024年3月に19期生としてデビューし、2月25日リリースの67thシングル「名残り桜」では初センターに指名された。

　今回の撮り下ろしは、ひたすら「顔面力」で勝負する12ページ構成。浮世離れした美しさはもちろん、そこから繰り出される素直な表情も収録され、彼女がバズる理由を直感的に理解できる仕上がりとなっている。表紙には、数ある候補の中から、伊藤が何か言いたげにこちらを見つめるカットを採用。瞳に光を宿した、印象的な一枚だ。

　インタビューでは「今以上に多くの人に見つかってブレイクしたい」と意欲を見せる一方、注目されることへの畏れや、グループの未来に待ち受ける困難についても率直に語っている。

「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

　なお、限定版はセブンネットショッピングおよびTSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA／TSUTAYA EBISUBASHI）にて数量限定で予約受付中。各法人で異なるポストカード特典も用意されている。

　『blt graph.vol.114限定版』は定価1,480円。通常版とは異なり別冊付録は付かない。通常版の表紙は日向坂46の藤嶌果歩が務めており、表紙・裏表紙の絵柄および別冊付録の有無以外は、通常版と同一の内容となる。


AKB48・伊藤百花、洋服のままプールにダイブ！青春感あふれる1stフォトブックが発売決定 | RBB TODAY
画像
伊藤百花の初フォトブック「百花ずかん。」は青春感あふれる写真や私生活を収め、限定販売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/28/238720.html続きを読む »

AKB48・伊藤百花＆川村結衣、仲睦まじい密着ショット！ナチュラルな笑顔を収めたグラビア披露 | RBB TODAY
画像
AKB48の伊藤百花と川村結衣がグラビアで仲睦まじい笑顔や自然な表情を披露し、今後の意気込みを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/23/242784.html続きを読む »

名残り桜 (初回限定盤 TYPE-A)(Blu-ray付)
￥1,639
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
blt graph.vol.114 (B.L.T.MOOK)
￥1,480
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

名残り桜 (初回限定盤 TYPE-A)(Blu-ray付)
￥1,639
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

AKB48

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top