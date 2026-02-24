Hearts2Hearts、デビュー1周年　ファンと歩んだ1年を振り返る「すべての瞬間が大切な思い出」 | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が、デビュー1周年を迎えた。

Hearts2Heartsは昨年2月24日、デビュー曲『The Chase』で音楽シーンに第一歩を踏み出した。

その後も、弾けるようなポジティブなエネルギーを込めた『STYLE』、クールでシックなムードの『FOCUS』などを発表し、多彩な音楽カラーと、大人数ならではの“完璧にそろったパフォーマンス”で世界中のファンから熱い反響を得てきた。

新人賞9冠を達成し、2025年デビューアーティストの中で新人賞最多受賞という記録も打ち立てている。

また、Hearts2Heartsは2月21～22日にソウル・オリンピック公園オリンピックホールで初のファンミーティングを開催し、視野制限席まで含めて全席完売を記録。高い人気を改めて証明した。

これに先立つ20日には、堂々としていてはつらつとした魅力が際立つ新シングル『RUDE!』をリリース。ミュージックビデオは公開から約1日で再生回数1000万回を突破し、24日午前9時時点で2700万回を超えている。

さらに、Melon TOP100では最高8位（23日0時基準）を記録するなど、音源チャートでも急速に上位へと駆け上がっている。

“最高の新人”らしい圧倒的な勢いを証明するなか、デビュー1周年を迎えたHearts2Heartsが、この1年を振り返り、率直な思いを語った。

―デビュー1周年を迎えた感想は？

（写真提供＝SNエンターテインメント）Hearts2Hearts

ジウ：もうデビュー1周年だなんて、いまだに信じられない。この1年、本当にたくさんの愛を受けながら成長することができ、そのすべての瞬間が大切な思い出として残っている。いつもそばで応援してくれたS2U（ハチュ、公式ファンクラブ名）のおかげで、ここまで来られたと思っている。これからもHearts2Heartsならではの色で、もっと素敵な姿を見せていく。

カルメン：もう1周年…本当に信じられない！ いつも応援してくれて、愛してくれるファンのみんなに本当に感謝している。おかげでこの1年、とても幸せだった。これからもずっと一緒にいよう。約束だ。

ユハ：この1年という時間は、ファンのみんなのおかげで本当に幸せな思い出でいっぱいだった。いつもそばで支えてくれる存在でいてくれてありがとう。これからも、ファンのみんなに誇れるHearts2Heartsでいられるよう努力する。いつも愛している！

ステラ：もうHearts2Heartsの1年が過ぎたなんて信じられない。メンバーのみんなも本当にお疲れさまだったし、ファンのみんなに出会えたことが本当に幸せだ。これからもっと成長した姿を見せられるよう頑張るので、たくさんの愛と関心をお願いしたい。

ジュウン：ファンのみんなと出会ってからもう1年が経ったなんて信じられない。この1年、幸せで楽しい思い出をたくさん作ることができたし、その思い出のそばにはいつもファンのみんながいた。これからも、もっと楽しくて素敵な思い出をたくさん作っていきたい。

エイナ：もう1周年だなんて信じられない。この1年、ファンのみんなやメンバーと一緒に過ごしながら、たくさんのことを学び、感じることができた。これからも、ファンのみんなが長くそばにいてくれたらうれしい。

イアン：もうデビュー1周年だなんて、本当に時間があっという間に過ぎたように感じる。ファンのみんなと過ごした最初の1年だったが、本当に幸せだった。ファンのみんなも、私たちと一緒で幸せな1年だったならうれしい。

イェオン：S2Uのみなさんと出会い、1年という時間を一緒に過ごせたことが、とても意味のある1年だった。これからもS2Uのみなさんと、もっとたくさんの素敵な思い出を積み重ねていきたい。長く健康な姿で会おう。

―この1年で最も印象に残っている出来事は？

（写真提供＝SNエンターテインメント）Hearts2Hearts

カルメン：初めてのファンミーティングだ。一生忘れられないと思う。言葉では言い表せないほど感動的で、夢のような時間だった。今でもファンミーティングをしたことが信じられない。笑って、泣いて、ときめいたすべての瞬間が忘れられない思い出になった。その場にHearts2Heartsのメンバーとして立てたことが本当に幸せだった。たくさんの方が私たちに会いに来てくれて感謝しているし、ファンのみんなとより近くなれた気がしてうれしかった。これからもっと素敵な姿とステージをお見せしたい。

エイナ：初のミニアルバム『FOCUS』のショーケースが一番印象に残っている。初めてのミニアルバムだったので、みんな本当に一生懸命準備したし、ショーケースを通じてファンのみんなとより近くなれた気がした。

イェオン：「SMTOWN LIVE 2025」ツアーが一番印象に残っている。会社の創立30周年という年にデビューしたことも意味深いし、いろいろな地域で先輩たちと同じステージに立てたことは本当に貴重な経験だった。たくさんのことを学ぶことができた。

―新曲『RUDE!』が公開と同時に大きな反響を得ているが、今の気持ちは？

ステラ：『RUDE!』は、私たちみんなが聴いた瞬間から好きになった曲だ。公開されるやいなや、こんなにも多くの愛を受けて本当に幸せだ。ファンのみんなの熱い応援を感じられて、より誇らしい気持ちになった。もっと多くのステージで『RUDE!』を通じて、Hearts2Heartsならではの魅力を見せたい。

ジュウン：どうすればファンのみんなにもっと新しくて、楽しい曲を届けられるかを考えながら生まれたのが『RUDE!』だった。公開と同時にこんなにも好きになってもらえて、音源チャートでも上位に入ることができて、本当に誇らしく、感謝の気持ちでいっぱいだ。

―『RUDE!』で特に意識した点、ステージを見る際の注目ポイントは？

ユハ：今回もパフォーマンスに特に力を入れた。8人の息をもっと合わせようと努力した。すべてのパートが“キリングパート”のように感じられるくらい、見る人が楽しめる要素をたくさん盛り込んだ。

ジュウン：タイトル通り“RUDE!”（失礼な、無礼な）な表情の演技に特に気を配った。ステージを見るとき、飽きる暇なく楽しめると思う。

―『RUDE!』の歌詞とは逆に、メンバー同士で守っているルールは？ またはこれから作りたいルールはあるか。

ステラ：ステージに上がる前、必ずみんなで掛け声をするルールがある。それをやるとエネルギーが上がって、自信を持ってステージを楽しめる。

イアン：みんなで写真を撮るなど、団体で集まる場面で一番遅れて来た人が罰ゲームを受ける、というルールを新しく作りたい。

イェオン：宿舎で洗濯が終わった服は、すぐに各自のクローゼットに片づけるルールがある。以前はリビングの棚に積み上がってしまっていたので、このルールを作って実践している。

―印象に残っている自主コンテンツは？ また今後やってみたいコンテンツは？

（写真提供＝SNエンターテインメント）Hearts2Hearts

ユハ：「ガールズナイト」のコンテンツが一番私たちらしい姿が出たと思う。ファンのみんなも、私たちらしい姿を見せたときに一番喜んでくれる気がする。これからも飾らない魅力を見せたい。

ジュウン：どれも楽しくて一つに決めるのは難しいが、『白と黒のスプーン』をコンセプトにしたコンテンツが印象に残っている。コントのような形で私たちらしい魅力を見せられたと思う。今後はトーク中心のコンテンツや、もっと体を動かす企画もやってみたい。

エイナ：「ガールズナイト」が一番印象に残っている。本当に楽しく撮影できたし、一番素の私たちが出たと思う。これからもリラックスして話すコンテンツをたくさん撮りたい。

―ファンが愛するHearts2Heartsならではの“スタイル”とは？

ジウ：Hearts2Heartsのスタイルは「堂々とした中にある率直さ」だと思う。ステージの上では自信に満ちた姿を見せ、ステージの外では自然でリラックスした魅力を見せている。そのギャップをファンのみんなが愛してくれている気がする。

ステラ：8人それぞれ違う魅力を持っていて、それが混ざり合うことで良いシナジーを生んでいると思う。

イアン：私たちならではのケミストリーと、弾けるような明るさを好きでいてくれるのだと思う。

―新人賞9冠を達成したが、今年の目標は？

カルメン：みんなで健康で幸せに活動すること、もっと多くのファンのみんなに会うこと、音源チャート1位を取ること。今年リリースする曲が、もっと多くの人に愛されるといい。

ジウ：音楽もパフォーマンスも、もっと成長した姿を見せたい。そしてメンバー全員が健康に活動することも目標だ。

―メンバー同士に伝えたい言葉は？

ジウ：メンバーのみんな、愛してるし、いつもありがとう。ケガせず、体調も崩さず、忙しさに感謝しながら頑張ろう。

カルメン：いつもそばにいてくれて、助けてくれて、応援してくれてありがとう。一生一緒にいよう。愛してる。

ユハ：メンバーのみんな！ 練習生の頃から今まで、本当にいろんなことがあったが、お互いがいたからこそ、どんなことでも乗り越えられたと思う。これからも、お互いにとって一番心強く、力になれる存在でいよう。長く長く一緒にいよう。愛してる。

ステラ：メンバーのみんな！！いつもありがとう、愛してる。これからも今みたいに、幸せに活動していこう。Hearts2Hearts、ファイティン！

ジュウン：私たちのメンバーは一人ひとりが本当に大切で、チームに欠かせない存在だ。これからもずっと長く一緒に活動しよう。愛してる。

エイナ：デビュー準備のときから今まで、ずっと私にとって一番大きな力になってくれてありがとう。メンバーがいなければ、今の私もいなかったと思う。それだけ私にとって大切な人たちであり、支えだ。これからもみんなで一つずつ目標を叶えていこう。

イアン：メンバーと一緒にいられて、いつも本当に幸せだ。いつもありがとう。みんな元気でいよう。

イェオン：デビューしてから一緒に多くのことを経験し、より一層絆が深まり、強くなったと思う。いつもメンバーに感謝している。今年もみんなで健康に活動しよう。

―最後に、ファンへのメッセージを。

（写真提供＝SNエンターテインメント）Hearts2Hearts

ジウ：いつも本当にありがとう。ファンのみんなの応援のおかげで、力をもらってステージに立てている。もうファンのみんながいない人生は想像できない。いつも感謝しているし、愛している。

カルメン：いつも応援してくれて、愛してくれて本当にありがとう！私がファンのみんなをどれだけ愛しているかは、誰にもわからないはず～～。どこにも行かないで。約束だよ！！

ユハ：いつも感謝していると伝えてはいるが、ファンのみんなに愛されながら感じている気持ちは、言葉では言い尽くせないほどだ。こんなに大切な経験をさせてくれて本当にありがとう。ファンのみんなから受け取る愛を当たり前だと思わず、これからも努力して成長し続けるユハでありたい。愛している。

ステラ：ファンのみんなと初めて会った瞬間が、私の人生でいちばん幸せな瞬間だったと思う。もらった愛と応援に応えられるよう、これからもっと頑張るステラになる。愛している。

ジュウン：見えないところでも、いつも一生懸命応援してくれて愛してくれてありがとう。ファンのみんなの気持ちに応えられるよう、私たちHearts2Heartsはこれからもっと頑張って、幸せに活動していく。愛している。

エイナ：いつもそばで応援してくれて、好きでいてくれて本当にありがとう。その気持ちをいつも胸に刻んで、もっと成長した姿をたくさん見せる。私を好きでいてくれる気持ち以上に、私もみんなのことが大好きだ。

イアン：いつもそばで応援してくれて本当にありがとう。私たちもファンのみんなの力になれるよう、一生懸命頑張る。愛してるよ。

イェオン：いつも変わらず応援してくれるS2Uの皆さんに、感謝の気持ちを伝えたい。この1年間、たくさんの愛を送ってくれて本当にありがとう。これからHearts2Heartsとして、もっと良い音楽とステージで応えていく。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。

