実写ドラマ版『ONE PIECE』新田真剣佑ら麦わらの一味キャスト5人、WBC日本初戦で始球式に登場決定！ | RBB TODAY

3月10日（火）より世界独占配信される、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2「INTO THE GRAND LINE」。同作の配信に合わせ、3月5日から18日にかけて開催される「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」全47試合を、Netflixが日本国内向けに独占生配信（アーカイブあり）することを記念し、スペシャルコラボレーションの情報が公開された。

侍ジャパンの初戦である3月6日（金）の日本対チャイニーズ・タイペイ戦では、初来日となる「麦わらの一味」のキャスト、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ・ギブソン、サンジ役のタズ・スカイラーの5名が登場し、始球式が行われる。

（キーアート）Netflixシリーズ『ONE PIECE』S2©尾田栄一郎/集英社

同作は「週刊少年ジャンプ」で連載中の尾田栄一郎によるコミックを実写化したもので、モンキー・D・ルフィ率いる海賊「麦わらの一味」の冒険を描く海洋冒険ロマンだ。シーズン2では、過酷な海「偉大なる航路（グランドライン）」での航海が描かれる 。配信を控え、日本を含む世界13か所でのワールドツアーも開始されている。

あわせて、ルフィ役のイニャキ・ゴドイによるナレーションとともに、シーズン1の「東の海（イーストブルー）」での出来事を振り返る映像が公開された。映像には、ルフィが仲間と出会い、バギーやアーロンといった強敵との戦いを経て成長する過程が収められている。

シーズン2では、一行は気候が荒れ狂う「偉大なる航路（グランドライン）」へ突入する 。秘密犯罪会社バロックワークスによる「国をも巻き込む非道な計画」への対峙や 、「冬島」ドラム島でのトニートニー・チョッパー（英語の声とフェイシャルキャプチャー：ミカエラ・フーヴァー）との出会いなどが描かれる予定だ。

原作者でありエグゼクティブ・プロデューサーの尾田栄一郎は、シーズン2について、「輝かしい結果を出してくれたハリウッドスーパースタッフと共に、再びお送りするシーズン2は、世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の破壊、となります。次々に現れる能力者達、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です!! 実写ならではの没入感に浸ってください。」と述べている。

※『ONE PIECE』シーズン1 振り返り映像 - Netflix