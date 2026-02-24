妊娠中の藤田ニコル、第1子の性別を発表！ | RBB TODAY

23日、モデルでタレントの藤田ニコルが自身の公式Xを更新。友人たちから開いてもらったベビーシャワーで、妊娠中の第一子の性別を明かした。

藤田は2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表し、昨年12月には第一子の妊娠を報告している。この日、藤田は、「MOMMY TO BE」のティアラを身につけ、蝶が飾られたハート型のケーキを持つ可憐なソロショットを披露。藤田は、「お友達がベビーシャワーを開いてくれました」と報告し、「女の子のお母さんになります」と明かした。続けて「出産前に会いたかった大好きなお友達みんなに会えて、たくさんお祝いしてもらえて… 産まれてくる前からこんなに愛されているんだなと、胸がいっぱいになりました」と感激の思いを綴っている。さらに、「みんなで赤ちゃんのお洋服に デコレーションしたり、体重や誕生日を予想するゲームをしたり 笑顔があふれる、あたたかくて幸せな時間でした」と当日の様子を振り返った。

投稿された集合写真には、歌手の青山テルマや、お笑い芸人のとにかく明るい安村など、豪華な友人たちが集結。参加者たちによって愛情たっぷりにデコレーションされたベビー服や、体重・誕生日を予想するゲームの用紙などの写真も公開されており、中には安村の持ちネタである「Don't worry I'm wearing Pants!!」と書かれたユーモアのあるロンパースも確認できる。

この投稿を見たファンからは、「安村さんが書いたであろうロンパースの柄が笑った」「幸せオーラ満載だよ」「幸せおすそ分けして貰えた気分」「無事に産まれてきてね」などの声が寄せられている。

※藤田ニコル、多幸感あふれるベビーシャワーの投稿（藤田ニコルの公式Xより）