NewJeansの“生みの親”が次に狙うのは男の子たち…ミン・ヒジン、新プロジェクト始動「08年から13年生まれ」 | RBB TODAY

NewJeansを成功に導いた“仕掛け人”が、次の一手に踏み出した。

ミン・ヒジンが、新たなボーイズグループのオーディション開催を発表した。

【画像】ミン・ヒジン、ついに再始動

2月24日、ミン・ヒジンが設立した独立レーベル「ooak records」は、公式サイトを通じてオーディションの実施を告知した。

今回のオーディションは、2008年から2013年生まれの男性を対象としている。国籍や居住地を問わず、誰でも応募可能だ。

ooak recordsは「今回のプロジェクトは、定型化された枠組みから離れ、少年たちが持つ本来の美しさと、彼らが紡ぎ出す音楽的な物語に焦点を当てる」と説明した。

さらに「ひとつの種が巨大な森へと育っていく過程を、世界中が見守ることになるだろう」と伝えた。

（写真＝ooak records）オーディションポスター

オーディションの応募受付は2月24日から3月27日までで、ooak recordsの公式ホームページを通じて行われる。

NewJeansを成功に導いたプロデューサーの次なる一手として、今回のオーディションにも早くから注目が集まりそうだ。

■【写真】NewJeans・ミンジ、ロンドンで目撃談 真偽不明でも話題になるワケ

■「BTS・Vの感想」を証拠に、ミン・ヒジン資料が招きかねなかった危うさ

■“NewJeans生みの親”ミン・ヒジンに敗訴したHYBE、1審判決を不服として控訴