AKB48・小栗有以、日常のワンシーンを切り取った“自然体”カットを収録！4月始まり「2026年カレンダー」発売決定 | RBB TODAY

3月14日、AKB48のメンバーで女優としても活躍する『小栗有以の4月始まり2026年 壁掛け&卓上カレンダー』（ハゴロモ）が発売される。今回、発売に先立ち先行カット2点が公開された。

同カレンダーは、近所の公園を散歩したり、住宅街を歩いたり、商店の前でふと立ち止まったり。特別なことは何も起きないが、どこか心がほっとする。そんな日常のワンシーンを、実際の時間の流れとともに切り取った。先行カットとして公開された2点は、部屋の中でリラックスした小栗の表情を垣間見ることができるカット。何気ない日常を切り取った自然体なカットとなっている。

カレンダー撮影／細居幸次郎

仕様は前作同様、新生活に合わせた4月始まりで、「壁掛け」（51×36cm、28ページ）と「卓上」（A5サイズ、26ページ）の2タイプが用意された。価格は壁掛けが3,960円、卓上が3,850円（いずれも税込）。

また発売を記念し、ファンコミュニティプラットフォーム「fanmity」限定で、直筆サイン入りチェキ風カードが当たる抽選特典付きカレンダーの予約受付も行われる。予約期間は1月20日18時から1月31日23時59分まで。このほか、各通販サイトでの限定特典やお渡し会イベントも開催予定としており、詳細は決定次第、SNS等で発表される。