なえなの、人生で一番短い髪型に！「イケメンにしてー！って言ったらこうなった」 | RBB TODAY

16日、インフルエンサーのなえなのが自身の公式Xを更新し、「人生で一番短い」という新ヘアスタイルを公開した。

なえなのは「イメチェンしました」と切り出し、「いちおー人生で1番短い！」と報告。髪型のオーダーについては「イケメンにしてー！って言ったらこうなった」と明かし、3枚の写真を投稿した。

公開された写真には、グレーの柄物ニットパーカーに身を包んだなえなのの姿が写っている。これまでのボブスタイルから、耳元がすっきりとしたショートヘアへと変わり、クールでアンニュイな視線をカメラに向けている。「イケメン」というオーダー通り、可愛らしさの中に凛々しさが同居した、中性的な魅力あふれる仕上がりだ。

この投稿を見たファンからは、「似合ってて可愛い！！」「惚れた！！！」「イケメン感もありつつ、可愛さもあって最高です」「今のスタイルが一番好きかも！」などの声が寄せられている。

※人生で一番短い髪型にイメチェンしたなえなのの投稿（なえなのの公式Xより）