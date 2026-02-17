 藤田ニコル、妊娠中の春服披露！「新しいデニムも後何日かで入らなくなりそう」 | RBB TODAY
藤田ニコル、妊娠中の春服披露！「新しいデニムも後何日かで入らなくなりそう」

藤田ニコル【撮影：浜瀬将樹】
  • 藤田ニコル【撮影：浜瀬将樹】

　16日、モデルでタレントの藤田ニコルが自身のインスタグラムを更新。春のマタニティコーデを公開した。

　藤田は2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表し、昨年12月には第一子の妊娠を報告している。今回の投稿では、柔らかなパステルイエローのカーディガンに、ウエスト部分に花のデザインが施されたデニムを合わせたスタイルを披露。石壁やガラス張りの近代的な建物を背景に、ふっくらとしたお腹のラインが際立つ全身ショットが掲載されている。さらに、色とりどりの花束や大きなオレンジ色のショッピングバッグを手に、リラックスした表情を見せるカットも投稿した。

　藤田は体型の変化について「新しいデニムも後何日かで入らなくなりそうだから今のうちに」と言及。今の体型で着こなせる期間が限られていることを明かしつつ、「産後にまた違う形で履くの楽しみ！」と出産後のファッションへの期待も綴った。これまではお腹を隠すようなコーデを選ぶことが多かったというが、「それを活かすコーデも今しかできないなと」と心境の変化も明かしている。

　この投稿にファンからは、「お腹大きくなってきたね ベビたん元気そう」「妊婦さんもおしゃれ楽しんでて素敵」「あとちょっと頑張れーーーー！」「温かくして毎日過ごしてね」などのコメントが寄せられている。

※藤田ニコル、妊娠中の春服を披露した投稿（藤田ニコルの公式インスタグラムより）


《平木昌宏》

