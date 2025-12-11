藤田ニコル、第一子妊娠を発表！出産は2026年春頃を予定 | RBB TODAY

11日、タレントの藤田ニコルが自身のインスタグラムを更新し、第一子を妊娠したことを発表した。
投稿では、夫で俳優の稲葉友との連名でコメントを発表。その冒頭、「師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます」とあいさつし、続けて「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と妊娠を報告した。現在の心境について、「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」とつづっている。
出産は来春を予定しているとのこと。「これからもひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいりますので、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけ、最後は二人の名前で結んだ。
藤田と夫で俳優の稲葉友は2023年8月に結婚を発表している。
