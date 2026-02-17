2027年大河『逆賊の幕臣』公式SNSがスタート！ | RBB TODAY

16日、NHK大河ドラマの公式Xアカウントが更新。2027年放送の第66作『逆賊の幕臣』に関する情報発信が開始された。
同作は江戸幕末に近代化を推進した天才旗本・小栗忠順（松坂桃李）を描く物語。遣米使節として近代文明を目の当たりにした小栗が、財政・軍事面で江戸幕府の改革を推進し、勝海舟とライバル関係になりながらも、薩長や列強の脅威に立ち向かう激動の幕末を描くスリリングな物語だ。
同アカウントは、「『べらぼう』さんのアカウントを引き継ぎまして、かたじけ茄子」と、2025年大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』からバトンを受け取る形で投稿。「蔦重が拍子木を聞いた30年後、江戸の駿河台に生まれた小栗忠順が、来年の大河ドラマの主人公です！」と宣言。最後には「これから『逆賊の幕臣』の情報をお伝えします！みなさまよろしくお願いします！」と呼びかけている。
※2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』の初投稿（大河ドラマ『逆賊の幕臣』公式Xより）
