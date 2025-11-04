前田敦子、“美背中”が際立つ黒ランジェリー姿！「最後の写真集」から先行カット公開！ | RBB TODAY

3日、2026年に発売される元AKB48で現在は女優の前田敦子『最後の写真集（仮）』（講談社）より、先行カットが公開された。

『前田敦子写真集 タイトル未定』©︎講談社 撮影／北岡稔章

今回は発売に先立ち、2枚の先行カットが公開された。1枚はアンティーク調の椅子に座り、シャンパンゴールドのスリップドレスをまとった前田が、脚を抱えながら屈託のない笑顔を見せるカット 。ドレスからは美しいデコルテと脚がのぞいている。もう1枚は、うってかわって大人のムードが漂うショット。ソファに腰掛け、黒の繊細なレースランジェリー姿で美しい背中とヒップラインを大胆に披露し、アンニュイな表情でこちらを振り返っている 。

撮影地に選んだのは中欧オーストリアのウィーン 。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編丁寧に撮り下ろした 。30代の女性の「大人の恋」をテーマに、その凛とした美しさと愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している 。

前田は「写真集を眺めながら、どっぷりと大人の恋愛に浸っていただけたらと思っています。私自身も撮影をしていて、好きな人がほしくなりました。ウィーンは『好きな人と来たいな』『こんなところに連れてきてくれたら絶対に好きになっちゃう』という妄想が膨らむ素敵な街でした」とコメント 。

「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころとなっている 。