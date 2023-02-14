日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」最終審査進出者が決定 | RBB TODAY

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日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」最終審査進出者が決定

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学習院⼥⼦⼤学 1年星美実
  • 学習院⼥⼦⼤学 1年星美実
  • 九州⼤学 4年古川葵
  • 慶應義塾⼤学 4年荒⽊美輝
  • ⽇本⼤学経済学部 1年⼩林優奈
  • ⾹川⼤学 2年⼭⼝扇世
  • ⽇本⼤学法学部 3年川部萌々⾹
  • 千葉⼤学 1年原⽥菜⽉
  • ⿓⾕⼤学 3年宮本李菜
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　全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023」の最終審査進出者20名が発表された。

　2003年度より実施されているコンテスト。過去出身者には小正裕佳子（元NHKアナウンサー）、杉浦友紀（NHKアナウンサー）、古谷有美（TBSアナウンサー）、久冨慶子（テレビ朝日アナウンサー）、畑下由佳（日本テレビアナウンサー）、笹崎里菜（日本テレビアナウンサー）らのほか、タレントの八田亜矢子、福田萌らがいる。

　最終審査進出者は、15日からスタートする最終審査（前半）に参加。グランプリには賞金100万円をはじめ、副賞が贈呈される。なお、日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2023」の最終審査進出者20名も別途発表されている。

【最終審査進出者】
学習院⼥⼦⼤学1年
星美実

九州⼤学4年
古川葵

慶應義塾⼤学4年
荒⽊美輝

⽇本⼤学経済学部1年
⼩林優奈

⾹川⼤学2年
⼭⼝扇世

⽇本⼤学法学部3年
川部萌々⾹

千葉⼤学1年
原⽥菜⽉

⿓⾕⼤学3年
宮本李菜

学習院⼤学2年
⽊⼾結菜

慶應義塾⼤学4年
津⽥美友佳

慶應義塾⼤学3年
⼋⽊梨早

筑波⼤学4年
遠藤奈⼦

九州⼤学院2年
峯苫義⼦

関⻄⼤学3年
樋⼝愛梨彩

東洋⼤学4年
蒲⽣杏奈

松⼭⼤学3年
靍⽥桃萌

⽇本⼤学芸術学部3年
伊藤玲実

関東学院⼤学3年
⼭⼝千奈

⽩鷗⼤学3年
⽯川くるみ

拓殖⼤学3年
出町杏奈
《KT》
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