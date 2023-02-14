日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」最終審査進出者が決定 | RBB TODAY

【PICK UP】・田中みな実、藤田ニコル、熊切あさ美も……際どすぎる手ブラグラビアまとめ！・人気急上昇の白ギャル・ゆうちゃみの1st写真集が発売！色気すごすぎ水着姿を披露・あの注目アイドルがランジェリー姿に！話題のグラビアBEST20 全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023」の最終審査進出者20名が発表された。 2003年度より実施されているコンテスト。過去出身者には小正裕佳子（元NHKアナウンサー）、杉浦友紀（NHKアナウンサー）、古谷有美（TBSアナウンサー）、久冨慶子（テレビ朝日アナウンサー）、畑下由佳（日本テレビアナウンサー）、笹崎里菜（日本テレビアナウンサー）らのほか、タレントの八田亜矢子、福田萌らがいる。 最終審査進出者は、15日からスタートする最終審査（前半）に参加。グランプリには賞金100万円をはじめ、副賞が贈呈される。なお、日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2023」の最終審査進出者20名も別途発表されている。【最終審査進出者】学習院⼥⼦⼤学1年星美実九州⼤学4年古川葵慶應義塾⼤学4年荒⽊美輝⽇本⼤学経済学部1年⼩林優奈⾹川⼤学2年⼭⼝扇世⽇本⼤学法学部3年川部萌々⾹千葉⼤学1年原⽥菜⽉⿓⾕⼤学3年宮本李菜学習院⼤学2年⽊⼾結菜慶應義塾⼤学4年津⽥美友佳慶應義塾⼤学3年⼋⽊梨早筑波⼤学4年遠藤奈⼦九州⼤学院2年峯苫義⼦関⻄⼤学3年樋⼝愛梨彩東洋⼤学4年蒲⽣杏奈松⼭⼤学3年靍⽥桃萌⽇本⼤学芸術学部3年伊藤玲実関東学院⼤学3年⼭⼝千奈⽩鷗⼤学3年⽯川くるみ拓殖⼤学3年出町杏奈