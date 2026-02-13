日向坂46・金村美玖、『VOCE』レギュラーモデルに就任！ 念願のオファーに「驚きと喜びで胸が高鳴りました」 | RBB TODAY

日向坂46の金村美玖が、20日発売の『VOCE』4月号（講談社）よりレギュラーモデルに就任する。

レギュラーモデル就任を受け、金村は「NO.1のビューティ誌であるVOCEのレギュラーモデルになることができ、本当にうれしいです。お話をいただいたときは、驚きと喜びで胸が高鳴りました。コスメや美容が大好きな私にとって、夢と憧れが詰まったVOCEでモデルをさせていただく日が来るなんて……！」とコメント。撮影前日には「ヘアサロン、アイブロウサロン、肌管理のサロンの3か所を梯子しました。できる限りのメンテナンスをして今回の撮影に臨みました。メイクごとに別人みたいに印象が変わるのが楽しくて、『ビューティ誌の撮影ってこんな感じなんだ～』とワクワクの一日でした！」と語った。

撮影に向けた事前取材のアンケート用紙には、ぎっしりと丁寧に記入されていたという。編集長も「こんなに素晴らしいアンケートの回答用紙、見たことない! 素晴らしすぎます」と驚くほど。今後の活動について金村は「今まで以上にいろいろなコスメやメイクをたくさん試して、VOCE読者の皆さんやメンバーたちと情報を共有していけたらと思っています。VOCEのレギュラーモデルとしての先輩、櫻坂46の田村保乃さんが出演していらっしゃるページを見て憧れていましたので、美容通の田村さんに少しでも近づけるように努力していきたいと思っています！」と意気込みを語った。

1月初旬に行われた撮影当日の天候は、「わたし、晴れ女でもなく、雨女でもなく、“曇り女”なんです」という彼女の言葉通り、雲が空を覆っていた。しかし、メインカットの撮影時に太陽が顔を出し、カーテン越しの輝く日差しを背景にした美しいショットを収めることに成功。「一瞬でも太陽が出て本当によかった～！」と笑顔を見せた金村だったが、その後すぐに太陽は隠れてしまい、「“曇り女”のパワー恐るべし！」とスタッフたちと笑い合う、和やかな撮影となった。

取材時には、お正月休みのエピソードも披露。「実は、お正月に仲良しの丹生明里と二人でモルディブに旅行をしたんです。いつか行ってみたいと思っていた場所だったので、勇気を出して夢を叶えてきました（笑）」と、青く美しい海をバックに微笑むプライベート写真を紹介した。さらに「モルディブのお土産です。みなさんで召し上がってください」と、チョコレート菓子を差し入れする細やかな気遣いでスタッフを感心させた。

VOCE編集長は「事前アンケートの行間から漂う金村さんの真面目なお人柄に、グッと心を掴まれました。これからVOCEの誌面を盛り上げていただけることがとても楽しみです。その透明感と、伸びやかで可憐な美しさはまさに令和のビューティアイコンそのもの。弊メディアと一緒に育っていただけたらと思います」と期待を寄せている。

レギュラーモデル就任記念号となる『VOCE』4月号では、スペシャルインタビューページのほか、メイク企画の「透け感アイメイクで瞳のキラキラ3割増し」にも出演。金村の魅力が詰まった内容となっている。