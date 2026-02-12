乃木坂46・一ノ瀬美空、主演で憧れていた「刑事」役に初挑戦！ショートドラマ「もしアイ」13日配信開始 | RBB TODAY

2月13日19時より、乃木坂46一ノ瀬美空、日向坂46金村美玖がそれぞれ主演を務めるショートドラマ『もしも私がアイドルじゃなかったら（通称：もしアイ）』の配信が開始される。 同作はTikTokアカウント「もしも私がアイドルじゃなかったら」にて公開されるショートドラマで、現役アイドルたちが胸の奥にしまってきた「叶えたかったもうひとつの夢」を、「もしも」の世界線で実現させる企画だ。

ショートドラマ『もしも私がアイドルじゃなかったら』©️テレビ東京コミュニケーションズ

第一弾では、乃木坂46の一ノ瀬美空が主演を務める。幼い頃から刑事ドラマに影響を受け、密かに憧れていたという「刑事」役に初挑戦する。劇中では、正義感を胸に犯人を追い、事件に立ち向かう一ノ瀬演じる刑事が、自らの「正義の行動」の裏側で、別の誰かが傷ついている現実に直面する。「正義とは何か」という問いを投げかける、深みのあるストーリーが展開される。

一ノ瀬は「『アイドル』と『刑事』、一見すると全く異なる職業ですが、『人と関わり合う中で成長していく』という点において、実は通ずるものがあるのではないかと感じています。自分の正義が誰かを傷つけてしまう葛藤や、相手に寄り添うことの難しさと大切さを描いた、心に残る人間ドラマになっています。この作品を通して、私の新たな一面を見つけていただけると嬉しいです」とコメントを寄せた。

続く第二弾では、日向坂46の金村美玖が登場し、「デザイナー」役に挑む。アイドル活動と並行して日本大学芸術学部写真学科を卒業した金村が、そのクリエイティブへの情熱を活かし、渋谷のデザイン会社で働く新人UI/UXデザイナーを演じる。物語は、「自分のクリエイティブで、世界を変えてやる」という強い想いを胸に飛び込んだものの、提案が評価されず現実の壁にぶつかっていくデザイナーの金村と、もうひとつの世界線でアイドルとして強すぎる想いが空回りして苦しむ、もう一人の「金村美玖」。この二つの世界が描かれる。

金村美玖©️テレビ東京コミュニケーションズ

金村は「今回『もしも私がアイドルじゃなかったら』にて、デザイナー役を演じさせていただきました、金村美玖です。大学で写真を学んでいたこともあり、こういったクリエイティブな職に憧れがあったので、違う世界線の自分に出会えたことが、新鮮で貴重な体験でした。どんなお仕事にも悩みや葛藤があると思いますが、全てに共通するのは『自分ひとりではなく周りの支えがあって成り立っている』という事だと私は思います。ドラマの中の私が、デザイナーとしてどう成長していくのかにぜひ注目して、ご覧ください。そして、この作品を通して、毎日頑張っている皆様に少しでも希望を与えられたら、嬉しく思います」と撮影を振り返った。

本編は一ノ瀬が主演する第一弾からスタートし、2月13日にEP1、17日にEP2が公開される。続いて金村美玖による第二弾は、21日にEP1、25日にEP2が配信され、いずれも19:00からの公開となる。

なお、第二弾の制作にはUI/UXデザインのリーディングカンパニーである株式会社グッドパッチが協力を行っている。脚本は第一弾を朝比奈けい（合同会社haruzion）、第二弾を1623が担当する。