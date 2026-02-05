 みちょぱ、第一子妊娠を報告！山本舞香、大家志津香ら芸能人から祝福続々 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

みちょぱ、第一子妊娠を報告！山本舞香、大家志津香ら芸能人から祝福続々

エンタメ ブログ
注目記事
池田美優、大倉士門【写真：竹内みちまろ】
  • 池田美優、大倉士門【写真：竹内みちまろ】

　モデル・タレントの池田美優（みちょぱ）が5日、自身のインスタグラムを更新。第一子妊娠を報告した。

　この日、池田は「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！」と発表。「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と心境を明かした。

　また現在の体調についても触れ、「食欲も元気もモリモリ」であることを報告。体型の変化に戸惑うこともあるとしながら、「少しずつ大きくなっていくお腹も、今しかできない貴重な経験として愛おしく感じています」とつづった。

　今後については「無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたい」とし、仕事に関しても「無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！」と説明。「今後とも温かく見守ってください！」と呼びかけている。

　夫の大倉士門も同日、自身のインスタグラムで「この度、僕たち家族のもとに新しい命を授かりました」と報告。「無事に生まれてきてくれることを願い、サポートしていきたいと思います」と決意を記した。さらに「自分が両親に育ててもらったような明るく楽しい家庭を築けるように父親として育児はもちろん、より一層仕事も頑張ります！」と喜びをつづっている。

　二人の投稿には、京都市北区の安産・子授けの神として知られる神社「わら天神宮（敷地神社）」での2ショットや、安産祈願のお守り、マタニティマークのストラップの写真などが添えられている。この投稿にモデルの山本舞香からは「おめでとうっ」、元AKB48・大家志津香からは「わーーーーん！！！おめでとう」、元サッカー日本女子代表・丸山桂里奈からは「わーおめでとう」といった祝福の声が寄せられている。

※みちょぱの第一子妊娠報告（※池田美優 公式インスタグラムより）


anan No.2455 Special Edition [雑誌]
￥790
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
anan(アンアン) 2025年 7月23日号 No.2455[夏の推し旅2025] [雑誌]
￥790
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

MICHOPA MANIA(みちょぱ まにあ)
￥1,320
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

芸能人の結婚・出産・離婚

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top