今年39歳？この艶ボディは…“攻めすぎ水着姿”で別次元スタイルを披露　イ・ジュヨンの近況に視線集中 | RBB TODAY

元AFTERSCHOOLの女優イ・ジュヨンが、バリ島で“ホット”に2026年の幕開けを飾った。

イ・ジュヨンは最近、自身のインスタグラムに「2026年の初投稿をホットに。#バリでの出来事」というコメントとともに、複数枚の写真を公開した。

【写真】水着のイ・ジュヨン、大きな胸部

公開された写真でイ・ジュヨンは、インドネシア・バリの異国情緒あふれる風景を背景に、リラックスしたバカンスを満喫する姿を披露している。

チェック柄や洗練された柄のスイムウェアを着こなし、日頃のトレーニングで鍛え上げたスリムで引き締まったボディラインを惜しげもなく披露。

プールの縁に横たわり、エメラルド色の水面と一体化したようなポーズを取るかと思えば、リゾート地のトレンドである「フローティング・ブレックファスト」を楽しみ、ラグジュアリーな雰囲気を演出するカットも公開した。

青空と緑に囲まれた庭園では、清楚な笑顔に加え、いたずらっぽい表情を見せるなど、多彩な魅力を放っている。

（写真＝イ・ジュヨンInstagram）

1987年生まれで今年39歳となるイ・ジュヨンは、年齢を感じさせない若々しいビジュアルと変わらぬ“憧れのボディライン”を披露し、芸能界屈指のファッショニスタとしての存在感をあらためて証明した。

なお、2009年にAFTERSCHOOLの初期メンバーとしてデビューし人気を集めたイ・ジュヨンは、その後、女優へ転向。ドラマ『笑ってトンヘ』『ハイエナ－弁護士たちの生存ゲーム－』『キス・シックス・センス』、映画『ザ・キング』などに出演してきた。

◇イ・ジュヨン プロフィール

1987年3月19日生まれ。デビュー前からオンライン上で“オルチャン（美男美女）”として知られた。ガールズグループAFTERSCHOOLのメンバーとして、2009年1月から2014年12月まで活動。2015年から本格的に女優として活動し、ドラマ『師任堂（サイムダン）、色の日記』『私がヒロイン！～宿敵のビョル姉妹～』『ハイエナ－弁護士たちの生存ゲーム－』『キス・シックス・センス』、映画『オー・マイ・ゴースト』『不滅の女神』などに出演。BIGBANG・G-DRAGONと何度か熱愛説が浮上したことでも知られる。

