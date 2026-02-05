八剣伝、「ふくいサーモン刺身」や牛希少部位使用の「牛ブリスケ串」など期間限定の逸品が登場！ | RBB TODAY

炭火焼 八剣伝は期間限定の「逸品フェア」を、八剣伝・居心伝で5日から、酔虎伝で10日から実施する。

八剣伝 逸品フェア開催！

今回のフェアでは、福井県若狭湾の清らかな海で育てたブランド魚「ふくいサーモン」を使用したメニューを提供する。上質な脂のりと、とろけるような口当たりが特徴の「ふくいサーモン刺身」は759円。

牛一頭から約500gほどしか取れない希少部位「ブリスケットスカート」を使用した「牛ブリスケ串」は429円。ハラミのような柔らかさと、濃厚な脂の旨みを、醤油ベースににんにくの風味が効いた特製だれで味わえる。

希少部位 牛ブリスケ串 429円（税込）

新メニュー「レバ刺しみたいなサーモン」は759円で、鮮度抜群のサーモンを香ばしいごま油、塩とねぎで味わう一品だ。まるでレバ刺しのような濃厚で芳醇な美味しさを楽しめる。

レバ刺しみたいなサーモン 759円（税込）

生でも食べられる鮮度の北海道産ホタテを使用した「ホタテ醤油バター焼」は495円。

ホタテ醤油バター焼 495円（税込）

株式会社おやつカンパニーの人気スナック「ベビースターラーメン」をトッピングした「ベビースターラーメンポテト」は528円。八剣伝定番のポテトフライに、ベビースターラーメンをトッピングした。

ベビースターラーメンポテト 528円（税込）

ドリンクメニューでは、ニッカウヰスキーの新境地「ニッカ フロンティア」を、アルコール度数48%の力強さを活かしたハイボールで提供する。豊かなスモーキーな香りは、上質な脂がのった「ふくいサーモン」や、にんにくの風味がきいたスタミナたれで味わう希少部位「牛ブリスケ串」が持つ、濃厚な旨みを一層引き立てる。価格は605円。

ニッカフロンティア ハイボール 605円（税込）

八剣伝・居心伝は2月5日から、酔虎伝は2月10日からフェア開始となる。店舗により提供メニューが異なる場合がある。