『デスノート』のヒロインに変身！元K-POPアイドルの近況に反響、過去には日本AV女優との“縁” | RBB TODAY

元K-POPアイドルで、現在はバンド活動を行っているジウォンが、『DEATH NOTE』のヒロインに変身した。

ジウォンは2月4日、自身のインスタグラムに動画を投稿。

ブロンドのツインテールヘアに、ブラックのコルセット風トップス、チェック柄スカート、ストライプのアームウォーマーを合わせたスタイルで、『DEATH NOTE』の弥海砂（あまねみさ）のコスプレを披露。手には“DEATH NOTE”が握られている。

無邪気な笑顔と、キャラクターになり切ったような表情の切り替えも印象的で、コメント欄には「本当に似合っている」「このミサミサのためなら寿命を縮めてもいい」「完成度が高い」といった反応が寄せられている。

（画像＝ジウォンInstagram）

ジウォンはアイドル時代からビジュアル面で高い評価を受けており、現在はバンド活動と並行してSNSでも存在感を示している。今回の投稿でも、キャラクター表現と本人の魅力を融合させた表現力の高さが改めて注目された形だ。

過去には、共演した日本のAV女優に「デビュー」を勧められたエピソードが話題になったこともあるジウォン。音楽活動とビジュアル表現の両面で存在感を見せ続ける中、今後どのような表現を見せていくのかにも関心が集まりそうだ。

