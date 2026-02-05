 丸亀製麺「うどーなつ」9日からお値段そのまま3個増量！特製の「ベリーベリーディップソース」も無料配布 | RBB TODAY
丸亀製麺「うどーなつ」9日からお値段そのまま3個増量！特製の「ベリーベリーディップソース」も無料配布

『丸亀うどーなつ きなこ味』300円（税込）
　丸亀製麺は2月9日から2月15日までの1週間限定で、「丸亀うどーなつ」1袋通常5個入りを3個増量し、8個入りで価格そのままで提供する。また「丸亀うどーなつ」を購入した客を対象に、特製の「ベリーベリーディップソース」を3月2日まで期間限定で無料で配布する。

ベリーベリーディップソース

　「ベリーベリーディップソース」は、程よい甘酸っぱさがうどーなつのもっちもち食感と相性抜群のリッチな味わいだ。

　現在発売中の「丸亀うどーなつ」は、「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」「きなこ味」「きび糖味」の全4種のラインアップで販売中だ。販売価格は「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」が各370円、「きなこ味」「きび糖味」が各300円。

『丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味』370円（税込）
『丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味』370円（税込）

　実施期間は2026年2月9日から2月15日まで。対象商品は「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」「丸亀うどーなつ きなこ味」「丸亀うどーなつ きび糖味」。

『丸亀うどーなつ きび糖味』300円（税込）

　「ベリーベリーディップソース」無料配布は配布中から2026年3月2日まで無くなり次第終了。対象商品は「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」「丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」「丸亀うどーなつ きなこ味」「丸亀うどーなつ きび糖味」。配布条件は「丸亀うどーなつ」各種1袋につき、「ベリーベリーディップソース」を1つ無料で配布する。


