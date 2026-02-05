声優・小日向美香、浴衣・制服・部屋着まで！1st写真集の特典画像が一挙公開 | RBB TODAY

14日に発売される声優・アーティストの小日向美香1st写真集『まなざし』（イマジカインフォス）の特典画像が一挙公開された。

同作の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた『声優グランプリ』が担当。ロケ地は京都と滋賀で、小日向が思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡る内容となっている。

鴨川ではしゃぐ姿や商店街を散策する姿、学校での制服姿といった聖地にマッチした衣装だけでなく、浴衣やナチュラルな部屋着など、さまざまな小日向の姿を見ることができる。

発売決定後から注目を集める同作に、「サイン会に参加するのは難しいが、サイン本がどうしても欲しい」といった声を受け、冊数限定となるが直筆サイン本の特別販売が決定した。ECストア・インフォスクエアにて8日13時より先着順にて販売する。対面で小日向に写真集にサインを入れてもらえるイベントの予約もまだまだ受付中だ。

小日向は3月14日生まれ。主な出演作はアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』（長崎そよ）、ゲーム「クラッシュフィーバー」（アナーコット）、舞台「振り子」（横根るい）ほか。楽曲の「夢のみちしるべ」は各種音楽サイトにて好評配信中。

『小日向美香1st写真集 まなざし』アニメイト特典複製サイン＆コメント入りブロマイドA（2種のうちランダムでお渡し）

『小日向美香1st写真集 まなざし』アニメイト特典複製サイン＆コメント入りブロマイドB（2種のうちランダムでお渡し）

『小日向美香1st写真集 まなざし』アニメイト特典デジタルフォトブック

写真集は通常版が3960円、各店舗で限定版や特典付きセットも用意されている。アニメイトでは複製サイン&コメント入りブロマイド付きの通常版のほか、ボイスメッセージDLシリアル付き、デジタルフォトブックDLシリアル付きなど複数のセットを展開。ゲーマーズではA4サイズアナザーフォトブックやアクリルスタンド付きの限定版を販売する。

『小日向美香1st写真集 まなざし』ゲーマーズ特典複製サイン＆コメント入りブロマイドA（2種のうちランダムでお渡し）

『小日向美香1st写真集 まなざし』ゲーマーズ特典複製サイン＆コメント入りブロマイドB（2種のうちランダムでお渡し）

『小日向美香1st写真集 まなざし』ゲーマーズ特典A4サイズアナザーフォトブック

『小日向美香1st写真集 まなざし』ゲーマーズ特典アクリルスタンド

インフォスクエアでは限定カバー&複製サイン&コメント入りブロマイド付きの通常版のほか、B2タペストリー+アクリルキーホルダー+缶バッジ3種セット付きの限定版（1万1000円）を用意。そのほかセブンネット、楽天、HMV、ヨドバシカメラでもオリジナルブロマイド付きで販売される。

『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア特典複製サイン＆コメント入りブロマイドA（2種のうちランダムでお渡し）

『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア特典B2タペストリー

『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア特典缶バッジ3種セット

写真集サイン会は東京回が4月25日、大阪回が4月26日に開催予定。写真集の好きなページに宛名とサイン入れが行われる。参加方法はアニメイト、ゲーマーズにて期間内に応募した方の中から抽選となる。

『小日向美香1st写真集 まなざし』AKIHABARAゲーマーズ本店特典ブロマイド

また、AKIHABARA ゲーマーズ本店では2月12日から26日まで写真集発売記念パネル展を開催。3月15日までの期間中にゲーマーズ全店舗、ゲーマーズオンラインショップにて写真集を購入した方に1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」を配布し、応募者より抽選で「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネルをプレゼントする。AKIHABARA ゲーマーズ本店限定特典としてブロマイドも用意されている。