元SKE48・古畑奈和、30歳を迎える節目の年にカレンダー発売決定！「一つの作品にここまでタイプの違う私を詰め込んだのは初めて」 | RBB TODAY

 元SKE48・古畑奈和、30歳を迎える節目の年にカレンダー発売決定！「一つの作品にここまでタイプの違う私を詰め込んだのは初めて」
元SKE48・古畑奈和、30歳を迎える節目の年にカレンダー発売決定！「一つの作品にここまでタイプの違う私を詰め込んだのは初めて」

Aタイプ表紙 『古畑奈和2026年カレンダー』©2026 Zest, Inc.
  • Bタイプ表紙 『古畑奈和2026年カレンダー』©2026 Zest, Inc.
  • 通常版表紙 『古畑奈和2026年カレンダー』©2026 Zest, Inc.
  • 『古畑奈和2026年カレンダー』©2026 Zest, Inc.
　5日、女優として活動する古畑奈和にとって通算2作目となる『古畑奈和カレンダー2026』（ゼスト）の発売が決定した。あわせて3種の表紙カットが公開された。

Bタイプ表紙 『古畑奈和2026年カレンダー』©2026 Zest, Inc.

　同カレンダーはA5サイズの卓上カレンダーで、通常版・A・Bと3種の表紙で発売される。Aタイプの表紙カットは黒のオフショルダートップスを身にまとい、大人っぽく洗練された雰囲気を演出。Bタイプの表紙は、カレンダーでは麦わら帽子に三つ編みツインテールが印象的なカットを採用した。通常版表紙カットは、水色の衣装で更に透明感あふれる柔らかな表情が際立つビジュアルと、3種それぞれ異なる魅力を打ち出した構成だ。

通常版表紙 『古畑奈和2026年カレンダー』©2026 Zest, Inc.

　今年30歳を迎える特別な年のカレンダーについて古畑は、「20代最後、そして30歳を迎える特別なカレンダーを出すことができ、嬉しく思います。月が変わる度に、ガラっと雰囲気や印象が変わる作品を作りました。一つの作品にここまでタイプの違う私を詰め込んだのは初めてなので、賑やかな1年を過ごせそうだな、と思っています！手に取ってくださった方がふと目にした時に、少しでも明るい気持ちになったり、このカレンダーからも元気を届けられたら嬉しいです!」とコメントを寄せた。

　カレンダーは、古畑奈和 OFFICIAL FANCLUB「なおパレ」にて2月10日20時からファンクラブ先行販売がスタートし、2月12日20時から一般販売も開始。古畑本人が特典を直接手渡しする特典会も行われ、特典会付き商品は上限数に達し次第販売終了となる。

『古畑奈和2026年カレンダー』©2026 Zest, Inc.

　オフライン特典会は4月11日に東京・OPENBASE SHIBUYAで開催され、本人よりポストカードを手渡しする。オンライン特典会は4月12日に開催され、特典会中に本人がポストカードへ宛名・サインを入れる。なお、オフライン特典会とオンライン特典会のポストカードは異なるデザインとなる。

　商品は「オフライン特典会付き A5 卓上カレンダーセット」「オンライン特典会付き A5 卓上カレンダーセット」がそれぞれ9,000円、「FC有料会員限定 A5 卓上カレンダー」「A5 卓上カレンダー」が各3,000円で販売される。


《アルファ村上》

