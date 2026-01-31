乃木坂46、遠藤さくらセンター楽曲『歩道橋』“未配信”のライブパフォーマンスを期間限定公開！ | RBB TODAY

30日、乃木坂46が2026年4月に横浜で開催される大型フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」への出演決定を記念し、昨年の「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」で披露した楽曲「歩道橋」のライブパフォーマンス映像を、公式YouTubeチャンネルで期間限定公開した。

今回公開されたのは、2025年開催回の“未配信”のパフォーマンス映像。乃木坂46が出演する4月3日（金）までの期間限定公開となる。

※乃木坂46『歩道橋』ライブ映像（乃木坂46公式YouTubeより）