乃木坂46、遠藤さくらセンター楽曲『歩道橋』“未配信”のライブパフォーマンスを期間限定公開！ | RBB TODAY

乃木坂46、遠藤さくらセンター楽曲『歩道橋』“未配信”のライブパフォーマンスを期間限定公開！

乃木坂46『歩道橋』
  • 乃木坂46『歩道橋』

　30日、乃木坂46が2026年4月に横浜で開催される大型フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」への出演決定を記念し、昨年の「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」で披露した楽曲「歩道橋」のライブパフォーマンス映像を、公式YouTubeチャンネルで期間限定公開した。

　今回公開されたのは、2025年開催回の“未配信”のパフォーマンス映像。乃木坂46が出演する4月3日（金）までの期間限定公開となる。

※乃木坂46『歩道橋』ライブ映像（乃木坂46公式YouTubeより）


《アルファ村上》

