 乃木坂46・佐藤璃果、“グループ加入前”のレアショット公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

乃木坂46・佐藤璃果、“グループ加入前”のレアショット公開

エンタメ ブログ
注目記事
乃木坂46
  • 乃木坂46

　14日、乃木坂46の佐藤璃果が公式インスタグラムを更新。同日に発売された5thアルバム『My respect』への思いをつづるとともに、グループ加入前の貴重な秘蔵ショットを公開した。

　2020年2月に坂道研修生から乃木坂46（新4期生）として配属された佐藤。投稿には、純白のドレスに身を包んだメンバー全員の集合写真や、佐藤のソロオフショットなどが並ぶ。さらに、加入前に宮城で開催された「真夏の全国ツアー」の関連写真も添えられ、当時の“乃木坂46ファン”としての視点が垣間見える内容となっている。元乃木坂46メンバーの白石麻衣と西野七瀬のパネルの前でピースサインをするあどけない姿や、「10年前に念願の乃木坂駅を訪れた際に撮影した」という14thシングル「ハルジオンが咲く頃」のポスターとの記念写真も公開され、グループへの長年の愛が伝わる投稿となった。

　佐藤は「5thアルバム『My respect』発売日です！よろしくお願いします！」とあいさつ。続けて「加入前からメンバーの皆さんを尊敬し、憧れていました」と振り返り、メンバーとして活動する現在も「一緒に活動しているみんなのことも尊敬しています」と変わらぬリスペクトの思いを明かした。さらに「尊敬してもらえる人になれるように、私も頑張っていきたいです！」と決意を新たにした。

※乃木坂46・佐藤璃果、“グループ加入前”の貴重なショットを収めた投稿（佐藤璃果の公式インスタグラムより）


乃木坂46・佐藤璃果、プリンセステーマの『アップトゥボーイ』オフショット公開！ | RBB TODAY
画像
乃木坂46の佐藤璃果が23日、Instagram（インスタグラム）を更新。グラビアのオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/01/24/205798.html?from=image-page-title続きを読む »

今年で二十歳の乃木坂46・五百城茉央、可愛すぎる振袖姿を披露！ | RBB TODAY
画像
五百城茉央が振袖姿で初登場し、華やかに新春を彩った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/06/241909.html続きを読む »

日経エンタテインメント! 乃木坂46 Special 2026【クリアファイル付き】 (日経BPムック)
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
My respect (通常盤) - 乃木坂46 (特典なし)
￥3,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top