乃木坂46・佐藤璃果、“グループ加入前”のレアショット公開 | RBB TODAY

14日、乃木坂46の佐藤璃果が公式インスタグラムを更新。同日に発売された5thアルバム『My respect』への思いをつづるとともに、グループ加入前の貴重な秘蔵ショットを公開した。

2020年2月に坂道研修生から乃木坂46（新4期生）として配属された佐藤。投稿には、純白のドレスに身を包んだメンバー全員の集合写真や、佐藤のソロオフショットなどが並ぶ。さらに、加入前に宮城で開催された「真夏の全国ツアー」の関連写真も添えられ、当時の“乃木坂46ファン”としての視点が垣間見える内容となっている。元乃木坂46メンバーの白石麻衣と西野七瀬のパネルの前でピースサインをするあどけない姿や、「10年前に念願の乃木坂駅を訪れた際に撮影した」という14thシングル「ハルジオンが咲く頃」のポスターとの記念写真も公開され、グループへの長年の愛が伝わる投稿となった。

佐藤は「5thアルバム『My respect』発売日です！よろしくお願いします！」とあいさつ。続けて「加入前からメンバーの皆さんを尊敬し、憧れていました」と振り返り、メンバーとして活動する現在も「一緒に活動しているみんなのことも尊敬しています」と変わらぬリスペクトの思いを明かした。さらに「尊敬してもらえる人になれるように、私も頑張っていきたいです！」と決意を新たにした。

※乃木坂46・佐藤璃果、“グループ加入前”の貴重なショットを収めた投稿（佐藤璃果の公式インスタグラムより）