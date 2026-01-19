「ラブライブ！」声優・野中ここな、1st写真集の出来栄えに自信！「10代最後の夏がすべて詰め込まれています」 | RBB TODAY

「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」村野さやか役などで知られる声優・野中ここなの1st写真集『うたかた』（KADOKAWA）が発売された。1月17日には、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで発売記念イベントを開催。野中が写真集の見どころや撮影時のエピソードを語った。

発売の心境について野中は、「撮影前はちょっとためらっていた部分もあったんですけど、大好きな長崎で撮影ができて安心した気持ちと、（写真集の掲載カットに）自信もあるので、お届けできて本当によかった」としみじみ。

撮影中の出来事を聞かれると、「家族には『写真集を出すこと』と『撮影の舞台が長崎だ』ということ、『いま長崎にいること』を撮影当日に伝えたのでびっくりしていて」と明かしつつ、「最初の撮影場所だった千綿駅まで車で父が来てくれたんですけど、ちょうど父が着いた頃にはまた別の撮影場所へ向かっていて、すれ違ってしまい会えなかったというエピソードがあります（笑）」と振り返った。

野中ここな【Photo by Suguru Kumaki】

野中ここな【Photo by Suguru Kumaki】

野中ここな【Photo by Suguru Kumaki】

さらに、「東京へ戻るとき、空港に家族が見送りに来てくれて少しだけ話ができました」と、家族との心温まるエピソードも披露している。

お気に入りカットには白いドレス姿を挙げ、「フィクションと言いますか、物語の世界みたいに撮影をしたので、それがすごくお気に入り」と説明。おでこを出したヘアスタイルについても、「私、数年前まで前髪が長くて、おでこ出しで活動していたので、なつかしい気持ちにもなったりする」と語った。

野中ここな【Photo by Suguru Kumaki】

周囲の反響を問われると、「4人きょうだいで、下に弟、弟、妹といるんですけど、反抗期真っ只中の弟たちから『おめでとう』という言葉を久々にもらって、『写真集を出してよかったな』と思いました」とにっこり。加えて、「地元の二十歳のつどいにも参加したんですが、中学の時の同級生たちと私の写真集の話題でワチャワチャ盛り上がることができました。あたたかく愛のある言葉をたくさんもらいました」とうれしそうに報告した。

1月28日の誕生日で20歳を迎える野中は、10代を振り返り「10代はあっという間でしたね。芸能界に入ったのが11歳、小学6年生の時。10代はすべて、この世界で歌を歌ったり、ダンスを踊ったり、お芝居をしたりと表現だらけの10代だったなと思っています」と述懐。続けて「20代になってからは、挑戦の年にしたいなと思います。いままでためらいもあったり勇気の出ないことが多かったりしたので、20代は自分の揺るがないものをちゃんとつくって、たくさんの表現に出会っていけたらいいなと思っています」と抱負を口にした。

写真集の出来栄えについては「100点でお願いいたします」と自己採点。「いま見返すと『こういう表情もしてみたかったな』『こういう衣装で撮影もしてみたかったな』という部分も毎日たくさん出てくる」としながらも、「その時の私は未完成な姿だったんじゃないかなと思うけど、全力で撮影できたので」と理由を語っている。

撮影で体験した乗馬については「初めてでした」としつつ、乗馬した馬について「私が乗った時はすごくお利口さんで、おとなしくてしっかりした子だったんですけど、実際はもっとやんちゃで元気だったみたい」と回顧。「きっと、思いが通じ合っていたんだなと思います」と笑顔を見せた。

また、「髪の毛が短くて、前髪が長い時期が10年以上あった」という野中は、「前髪が短くて髪の毛も長い状況での撮影にあまり慣れていなくて、1～2週間前から鏡で表情の確認をしてみた」と準備を明かし、「私、ホクロがチャームポイントなんですけど、ホクロも恥ずかしがらずに出そう、と思いながら撮影してもらいました」と語った。

さらに、「3日前から塩抜きというものをしました。塩抜きダイエットという、むくみを解消し、顔をシュッと引き締める方法」と告白。一方で「長崎での夕飯は、スタッフの皆さんとおいしいご飯を食べたので、2日目・3日目はいい意味で“素の野中ここな”の状態で撮影ができたと思っております（笑）」と会場を和ませていた。

「20代で挑戦したいことは？」という質問には、「舞台、ミュージカルといった、自分の表情だったり身体の動きでも表現を伝えられる役者さんになってみたい」と回答。さらに「歌、ダンスもこの世界に入ってすごく好きになったので、いつか自分が歌う曲を出してみたい」とも語った。

野中ここな【Photo by Suguru Kumaki】

野中ここな【Photo by Suguru Kumaki】

野中ここな【Photo by Suguru Kumaki】

今後演じてみたい役を尋ねられると、「坂本真綾さんなどの女性声優さんが演じる少年役がすごく好きなので、20代では挑戦してみたいなという思いがあります」と答えている。

最後に同作について「10代最後の夏がすべて詰め込まれています」とアピールし、「『本当に私でいいんでしょうか』と最初は少しネガティブな部分もあったんですけど、応援してくださる皆さんの声だったり、あたたかい声援のおかげで、ようやく1月15日に皆さんにお届けすることができました」と感謝。「この1st写真集を皮切りに、いろんなことに挑戦していきたいなと思っておりますので、ぜひ大切にお手に取っていただけるとうれしいです」と締めくくった。