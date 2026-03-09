 モーニング娘。・小田さくら、小田さくら、屋久島の大自然で撮影した写真集が電子化決定！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

モーニング娘。・小田さくら、小田さくら、屋久島の大自然で撮影した写真集が電子化決定！

エンタメ その他
注目記事
小田さくら 写真集 『SAKURA FLOW』（撮影：熊谷貫）価格3,090円（税込）
  • 小田さくら 写真集 『SAKURA FLOW』（撮影：熊谷貫）価格3,090円（税込）

　12日、モーニング娘。'26の小田さくら写真集「SAKURA FLOW」が電子書籍として配信される。同作は、2024年7月19日に発売された紙版写真集の電子版。配信開始日は、小田の誕生日である3月12日に設定された。

　写真集のテーマは「DIVA SAKURA」。「ステージとは違う輝きが見たい」という思いのもと、屋久島の大自然の中で撮影が行われた。激しく変化する気候のなかでも堂々とした姿を見せる一方で、繊細さや透明感、内面からあふれる25歳の美しさも収めた1冊に仕上がっている。


モーニング娘。‘23・小田さくら、初フォトエッセイ発売決定！大好きな猫とのグラビアも掲載 | RBB TODAY
画像
モーニング娘。‘23・小田さくらの初となるフォトエッセイ『さくらと猫』（KADOKAWA）が7月18日に発売されることが決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/05/29/209389.html続きを読む »

モーニング娘。’24の石田亜佑美、小田さくら、牧野真莉愛が“三女神”姿に！ 『アップトゥボーイ』 | RBB TODAY
画像
11月22日発売の『アップトゥボーイ vol.345』（ワニブックス）は、今年3度目となるハロー！プロジェクトの大特集号。モーニング娘。’24の石田亜佑美、小田さくら、牧野真莉愛が表紙と巻頭を飾る。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/22/224672.html続きを読む »

モーニング娘。’24 小田さくら 写真集 『 SAKURA FLOW 』
￥3,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
モーニング娘。'25 コンサートツアー春 Mighty Magic DX～生田衣梨奈を見送って～ (Blu-ray) - モーニング娘。'25 (特典なし)
￥9,687
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top