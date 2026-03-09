モーニング娘。・小田さくら、小田さくら、屋久島の大自然で撮影した写真集が電子化決定！ | RBB TODAY

12日、モーニング娘。'26の小田さくら写真集「SAKURA FLOW」が電子書籍として配信される。同作は、2024年7月19日に発売された紙版写真集の電子版。配信開始日は、小田の誕生日である3月12日に設定された。
写真集のテーマは「DIVA SAKURA」。「ステージとは違う輝きが見たい」という思いのもと、屋久島の大自然の中で撮影が行われた。激しく変化する気候のなかでも堂々とした姿を見せる一方で、繊細さや透明感、内面からあふれる25歳の美しさも収めた1冊に仕上がっている。
