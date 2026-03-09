須田亜香里、人生初のフルマラソン完走！「思ったより早いゴールでびっくり！！」 | RBB TODAY

元SKE48でタレントの須田亜香里が9日、自身のインスタグラムを更新。8日に開催された名古屋ウィメンズマラソンを無事完走したことを報告した。



須田亜香里（写真は須田亜香里の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日、須田はバンテリンドームナゴヤのフィニッシュ会場で撮影したオフショットを公開。ネオンイエローのランニングウェア姿でピースサインを決めた須田は、達成感あふれる笑顔を見せており、42.195キロを走り切った充実感が伝わる一枚となっている。

投稿では「人生初のフルマラソン無事に完走しました」と報告し、タイムは「5:01:07」だったことも明かした。さらに、「目標は完走することだったので、思ったより早いゴールでびっくり！！」と率直な心境をつづった。



この投稿にファンからは「全力で自分を褒めて、そして体を労ってあげてね！」「本当に本当にお疲れ様でした！！」「フルマラソン完走おめでとう凄いよ」「初フルマラソン完走おめでとう」などお祝いと労いのコメントが寄せられている。