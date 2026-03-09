鎌倉の懐石料理店、旬の鮮魚や野菜が入った「彩り手巻き寿司」を復活販売！ | RBB TODAY

鎌倉の懐石料理店・馳走かねこが期間限定で提供していた「彩り手巻き寿司」の提供を再開した。今回は新たに、黒豆きな粉わらび餅と自家製茶碗蒸しを加えた「鎌倉彩り手巻き寿司御膳」として、税込3,500円で提供する。

鎌倉彩り手巻き寿司御膳 税込 3,500円

同メニューは旬の鮮魚や鎌倉野菜など彩り豊かな具材を揃え、客が自ら巻いて楽しむ体験型ランチだ。黒石プレートに丁寧に盛り込まれた旬の魚介類、焼き物、錦糸卵などは全て自家製。海苔と酢飯は別皿で用意し、好みを組み合わせて楽しめる構成だ。

具材には三崎の鮪、カンパチ、サーモン、桜鱒の西京焼き、鶏の松風、磯つぶ貝旨煮、釜揚げしらす、尾長鯛ぶぶあられ揚げ、アボカド、胡瓜、貝割れ大根、菜の花おしたし、錦糸玉子、とびこ、花弁百合根、朧昆布、桜でんぶなどが並ぶ。

また、新たに加わった自家製茶碗蒸しと黒豆きな粉のわらび餅は抹茶黒蜜がけで提供される。カツオ香る芳醇赤だし味噌汁も付く。

自家製茶碗蒸し

黒豆きな粉のわらび餅 抹茶黒蜜がけ

さらに、追加メニューとして「馳走かねこ名物 淡麗 出汁香る中華そば小」800円も用意。和食の技とどこか懐かしさを感じる味わいを楽しめる。北鎌倉の湧水で作ったクラフトコーラ650円も提供する。提供は月曜日から金曜日が要予約、土日祝日は予約必須。営業時間はランチが12時から15時30分、ディナーが18時から20時で不定休。